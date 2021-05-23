BTC ve Dogecoin'den yükseliş! 23 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? | Bugün 23 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...
BİTCOİN FİYATLARI NE KADAR OLDU? KRİPTO PARALARDA SON DURUM...
23 Mayıs Pazar günü Bitcoin ve diğer kripto paraların değerleri merak ediliyor. %0,38'lik bir yükseliş yaşayan Bitcoin, şu anda $ 36.602,5 yani 308,11 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.
Gün aralığında 36.363,6 - 38.248,7 dolar arası değişim gösteren Bitcoin'in 24 saatlik toplam hacmi ise $50,76B.
ETHEREUM NE KADAR?
%1,70'lik bir düşüş yaşayan Ethereum, bugün $ 2.210,84 yani 18,61 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Ethereum gün aralığında 2.198,91 - 2.379,89 dolar arası değişim gösterdi.
RİPPLE XRP NE KADAR OLDU?
%0,75'lik bir değer kazanan Ripple XRP, şu anda $ 0,89438 yani 7,53 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,87979 - 0,96587 dolar arası değişim gösteren Ripple'ın 24 saatlik piyasa hacmi ise $7,13B.
DOGECOİN NE KADAR OLDU?
%0,91'lik değer kazanan Dogecoin şu anda $ 0,335716 yani 2,83 Türk Lirası değerine sahip. Dogecoin gün aralığında 0,334630 - 0,349669 dolar arası değişim gösterdi.
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