BtcTurk ve Paribu'dan sonra Bitci de sermaye artışına gitti

Kripto varlık işlem platformu Bitci 20 milyon TL olan ödenmiş sermayesini 100 milyon TL'ye çıkardığını duyurdu.

Bitci Teknoloji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, "Biz ilk günden bu yana sektörümüzde bir düzenleme yapılmasının gerekliliğinin altını çiziyoruz. Bu düzenlemenin önemli bir unsurunun da en az 100 milyon TL'lik bir sermaye şartı olduğuna inanıyoruz" dedi.

Çağlar, bu konuda bir düzenleme yapılmış olmasa da şirketin ödenmiş sermayesini yükselterek sektöre "örnek olmak" istediklerini ifade etti.

BTCTURK VE PARİBU'DA ARTIŞA GİTMİŞTİ

BtcTurk ve Paribu geçen hafta sermaye artışına gitmiş, Paribu 12 milyon TL'lik ödenmiş sermayesini 40 milyon TL'ye, BtcTurk de 19 milyon TL'lik sermayesini 100 milyon TL'ye çıkarmıştı.

Türkiye'de daha önce neredeyse hiçbir denetimin uygulanmadığı bitcoin gibi kripto varlıkların alışverişte kullanılması Nisan ayında yasaklanmıştı. Yapılan bu ilk sınırlayıcı düzenleme ile kripto varlıkların kullanıldığı faaliyet alanları sınırlanmış olurken; TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu da, yetkililerin bu konuda düzenleme getirmek için çalıştığını duyurmuştu.

Nisan ayında ayrıca, Türkiye'deki kripto varlık borsalarından Thodex'te işlemlerin kapatılması ve kurucusunun yurtdışına kaçmasının ardından ise bu platformlara yönelik düzenlemeler yeniden gündeme gelmiş, şirketlere sermaye artışı şartı da tartışmalar arasında yer almıştı.

Kaynak: Reuters



