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Bugün (30 Nisan) kripto para piyasası son durum | Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

30.04.2021 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En büyük hacimli kripto para birimi olan Bitcoin, yaşadığı son değer kayıplarından ve güven vermeyen dalgalı seyrinde halen devam ediyor. Hafta başından beri oldukça dengesiz davranan Bitcoin’in piyasa hacmi gittikçe düşüyor. Ethereum ise son zamanlarda hiç olmadığı şekilde hızla değer kazanıyor. Ethereum, Nisan ayı içerisinde neredeyse %50’ye yakın bir değer kazanırken, Bitcoin ise %10’luk bir kayıp yaşadı. Bu durumda birçok yatırımcı Bitcoin’den ayrılarak, Ethereum para birimine döndü.

Bitcoin, çıktığı ani zirveden sonra hızla değer kaybetti. Bu değer kaybının sonucunda kritik desteğe kadar ulaşan Bitcoin, yatay seyre başladı. Uzmanlar ise Bitcoin için direnç seviyesi olan 58 bin dolar seviyesinin kırılmaması durumunda, Bitcoin’in yükselmesinin zor olduğunu söylüyor. Ethereum ise Bitcoin’in değer kaybından oldukça faydalanıyor. Uzmanlar Ethereum para biriminin her gün zirveyi zorlamasına dikkat çekerek, bu durumun uzun süreli olabileceğini söylüyor.

Bitcoin ve Ethereum yorumları
Uzmanlar, Ethereum ve Bitcoin arasındaki rekorun kırılması ile Ethereum ve Bitcoin’in yakında yer değiştirebileceğine dikkat çekiyor. Buna göre Ethereum’un 5 bin doları zorlaması ve piyasa değerinin 1 trilyon doları geçmesi bekleniyor. JPMorgan uzmanlarının ifade ettiği gibi Ethereum yavaş yavaş finans ekosisteminin çekirdeği haline gelmeye başladı ve bu durum gerçekten de BTC için risk teşkil ediyor olabilir.

Ethereum’un Bitcoin’i yakalaması için %300 bir değer kazanması yeterli oluyor.

kripto2

Aynı zamanda ABD’de Bitcoin ve kripto para piyasalarını düzenlemeye yönelik yasa ise meclisten geçti. Temsilciler Meclisinden geçen yasa tasarısı; “2021 Inovasyon Engellerini Kaldır Yasası.”

Yasaya göre SEC’den ve CFTC’den üyelerin atanacağı bağımsız bir “Eylem Gücü” oluşturulacak. Eylem Gücü içerisinde özel sektörden, üniversitelerden ve diğer devlet kurumlarından üyeler de görev alabilecek. Eylem Gücü; Bitcoin ve kripto paralar başta olmak üzere yenilikçi alanlar hakkında bir rapor hazırlayacak. Hazırlanan rapor Biden Yönetimine tavsiye niteliğinde sunulacak. Son kararı ise Başkan Biden verecek.

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Güne $53.008,1500 ile başlayan Bitcoin, bu sabah itibarıyla %0,63 artışla $54.114,83 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 25 Nisan tarihinde $48.013,9300 ile son bir ayın en düşük, 15 Nisan tarihinde ise $63.356,2000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Güne $2.709,3400 ile başlayan Ethereum, 30 Nisan itibarıyla %2,58 artışla $2.767,76 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 31 Mart tarihinde $1.940,3000 ile son bir ayın en düşük, 30 Nisan tarihinde ise $2.767,7600 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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