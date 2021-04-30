Bugün (30 Nisan) kripto para piyasası son durum | Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

Bitcoin, çıktığı ani zirveden sonra hızla değer kaybetti. Bu değer kaybının sonucunda kritik desteğe kadar ulaşan Bitcoin, yatay seyre başladı. Uzmanlar ise Bitcoin için direnç seviyesi olan 58 bin dolar seviyesinin kırılmaması durumunda, Bitcoin’in yükselmesinin zor olduğunu söylüyor. Ethereum ise Bitcoin’in değer kaybından oldukça faydalanıyor. Uzmanlar Ethereum para biriminin her gün zirveyi zorlamasına dikkat çekerek, bu durumun uzun süreli olabileceğini söylüyor.

Bitcoin ve Ethereum yorumları

Uzmanlar, Ethereum ve Bitcoin arasındaki rekorun kırılması ile Ethereum ve Bitcoin’in yakında yer değiştirebileceğine dikkat çekiyor. Buna göre Ethereum’un 5 bin doları zorlaması ve piyasa değerinin 1 trilyon doları geçmesi bekleniyor. JPMorgan uzmanlarının ifade ettiği gibi Ethereum yavaş yavaş finans ekosisteminin çekirdeği haline gelmeye başladı ve bu durum gerçekten de BTC için risk teşkil ediyor olabilir.

Ethereum’un Bitcoin’i yakalaması için %300 bir değer kazanması yeterli oluyor.