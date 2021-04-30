Bugün (30 Nisan) kripto para piyasası son durum | Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

Bitcoin, çıktığı ani zirveden sonra hızla değer kaybetti. Bu değer kaybının sonucunda kritik desteğe kadar ulaşan Bitcoin, yatay seyre başladı. Uzmanlar ise Bitcoin için direnç seviyesi olan 58 bin dolar seviyesinin kırılmaması durumunda, Bitcoin’in yükselmesinin zor olduğunu söylüyor. Ethereum ise Bitcoin’in değer kaybından oldukça faydalanıyor. Uzmanlar Ethereum para biriminin her gün zirveyi zorlamasına dikkat çekerek, bu durumun uzun süreli olabileceğini söylüyor.
Bitcoin ve Ethereum yorumları
Uzmanlar, Ethereum ve Bitcoin arasındaki rekorun kırılması ile Ethereum ve Bitcoin’in yakında yer değiştirebileceğine dikkat çekiyor. Buna göre Ethereum’un 5 bin doları zorlaması ve piyasa değerinin 1 trilyon doları geçmesi bekleniyor. JPMorgan uzmanlarının ifade ettiği gibi Ethereum yavaş yavaş finans ekosisteminin çekirdeği haline gelmeye başladı ve bu durum gerçekten de BTC için risk teşkil ediyor olabilir.
Ethereum’un Bitcoin’i yakalaması için %300 bir değer kazanması yeterli oluyor.
Aynı zamanda ABD’de Bitcoin ve kripto para piyasalarını düzenlemeye yönelik yasa ise meclisten geçti. Temsilciler Meclisinden geçen yasa tasarısı; “2021 Inovasyon Engellerini Kaldır Yasası.”
Yasaya göre SEC’den ve CFTC’den üyelerin atanacağı bağımsız bir “Eylem Gücü” oluşturulacak. Eylem Gücü içerisinde özel sektörden, üniversitelerden ve diğer devlet kurumlarından üyeler de görev alabilecek. Eylem Gücü; Bitcoin ve kripto paralar başta olmak üzere yenilikçi alanlar hakkında bir rapor hazırlayacak. Hazırlanan rapor Biden Yönetimine tavsiye niteliğinde sunulacak. Son kararı ise Başkan Biden verecek.
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