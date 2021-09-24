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Çin kripto para yasağına doymuyor! Şimdi de 'yasa dışı' açıklaması geldi

24.09.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin kripto para yasağına doymuyor. Çin Merkez Bankası'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, kripto para birimiyle ilgili tüm işlemlerin yasa dışı olduğu ve yasaklanması gerektiği belirtildi. Açıklamanın ardından kripto para piyasası sert düştü.

Çin kripto para yasağına doymuyor! Şimdi de 'yasa dışı' açıklaması geldi

Çin merkez bankası (PBOC), web sitesinde, Bitcoin ve Tether dahil tüm kripto para birimlerinin para birimi olmadığını ve piyasada dolaşıma giremeyeceğini söyledi.

"YASA DIŞI FİNANSAL FAALİYETLER"

PBOC yaptığı açıklamada, borsalar tarafından yerel sakinlere sağlanan hizmetler de dahil olmak üzere, kripto ile ilgili tüm işlemlerin yasa dışı finansal faaliyetler olduğunu söyledi.

BITCOIN GERİLEDİ

Açıklama sonrası ise Bitcoin, düşerek 41 bin 200 dolar seviyelerine geriledi.

Ülkenin ekonomik planlama ajansı ayrıca Çin'in kripto madenciliğini ortadan kaldırmasının acil bir görev olduğunu ve karbon hedeflerine ulaşmak için önemli olduğunu söyledi.

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