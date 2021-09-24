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Küresel kripto para borsasından Türkiye'ye orman yangınları için 30 bin dolarlık destek

24.09.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, geçtiğimiz yaz yaşanan orman yangınlarının yol açtığı tahribatları telafi etmeye devam ediyor. Yaşanan zor süreçte dayanışmaya ortak olmak isteyen yardımseverler, küresel kripto borsası Gate.io'nun 30 bin dolarlık katkıyla 3 Ağustos’ta başlattığı kampanyada bir araya geldi. Kampanyaya katılan yaklaşık bin kişilik ekiple birçok aileye erzak yardımı yapılırken, 200’den fazla hayvanın barınma ve beslenme ihtiyaçları karşılandı.

Küresel kripto para borsasından Türkiye'ye orman yangınları için 30 bin dolarlık destek

2021 yazında yaşanan aşırı kuraklık, dünya genelinde öngörülemez adet ve büyüklükte yangına yol açtı. Yangınlar birçok yerleşim yerine zarar verirken, çok sayıda ormanlık alan da küle döndü. EFFIS (Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi) verilerine göre, 2008-2020 döneminde yılda ortalama 129 orman yangınının görüldüğü Türkiye, bu yıl meydana gelen 248 yangın ve zarar gören 200 bin hektara yakın alanla, dünya sıralamasına ilk ona girdi. Ülkemizde yaşanan orman yangınlarının ardından ortaya çıkan tahribatın telafisi için yerel ve uluslararası birçok kurum seferber olurken, küresel kripto para borsası Gate.io da Ağustos ayında başlattığı 30 bin dolarlık kampanyayla, yaraların sarılmasına destek olanlar arasındaki yerini aldı.

BİN GÖNÜLLÜ VE 9 YEREL GÖREVLİYLE ŞEFFAF KAMPANYA

Küresel kripto borsası şirketinin başlattığı orman yangınlarıyla mücadele kampanyası, üye ve gönüllülerden büyük destek gördü. Yardım kampanyasına yaklaşık bin kişinin katıldığını belirten şirketin CMO’su Marie Tatibouet, süreci şu sözlerle aktardı;

“Yaşanan bu zorlu süreçte Türkiye’ye destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kampanyamız, ilk duyurunun ardından, çok sayıda yardımseverin buluşma noktası haline geldi. Titizlikle yaptığımız incelemelerin sonucunda, toplanan yardım malzemelerinin tedariği ve dağıtımı için 9 yerel görevli seçtik. Görevlilerimiz dağıtımın ardından raporlama yaparak süreci tüm şeffaflığıyla sosyal medyadan aktardı.”

“200’DEN FAZLA HAYVANIN İHTİYAÇLARI KARŞILANDI”

2 Eylül’e kadar kadar tüm gönüllülerin görevlerini başarıyla tamamlandığını aktaran Marie Tatibouet, “Kampanya kapsamında yangın mağdurlarına ve 100’den fazla itfaiyeciye jeneratör, su kamyonu, yanmaz eldiven, çorap ve ceket seti sağladık. Evleri yanan aileler için, erzak ve ev eşyası paketleri oluşturduk. Gönüllülerimiz hayvan barınaklarına ulaşarak 200’den fazla hayvanın yiyecek ve barınma ihtiyacını karşıladı. Kampanyadan elde ettiğimiz sonuçlar bizi çok sevindirdi. Ekip olarak kampanyamıza destek olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Kaynak: DHA

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