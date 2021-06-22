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Dev banka kripto para göndermeyi yasaklıyor!

22.06.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para borsasını etkileyen açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Dev İngiliz bankası TSB Bank, 5 milyon müşterisinin, kripto para borsalarına para gönderimini yasaklamayı planlandığı belirtildi. İddiaya göre yasağın gerekçesi, bir ay içinde 900’e yakın müşterisinin dolandırılması.

Dev banka kripto para göndermeyi yasaklıyor!

Elon Musk'ın açıklamaları ve Çin'in yasakları ile başlayan olumsuz hava kripto para piyasasında etkili olmaya devam ederken yeni bir iddia da İngiliz TSB Bank'tan geldi.

849 KİŞİ DOLANDIRILDI

İngiliz The Times’ın haberine göre İngiltere’de bulunan TSB, 5 milyon müşterisinin kripto para borsalarına para gönderimini yasaklamaya hazırlanıyor. Banka tarafından yapılan araştırmalar sonucundan 14 Mart-15 Nisan tarihleri arasında 849 müşteri sahte cüzdanlar üzerinden dolandırıldı. Bu süreçte banka Binance ile iletişime geçti fakat karşılık bulamadı.

BINANCE'DAN AÇIKLAMA GELDİ

TSB’nin iletişim kuramadığı Binance tarafında ise sözcü bir açıklamada bulundu. Binance sözcüsü “Binance kullanıcılarını dolandırıcılıktan koruma konusunda çok ciddi. Bu iddialardan haberdar olduğumuzda harekete geçiyor ve kolluk kuvvetleriyle çalışıyoruz. Bu konuda mükemmel sicilimiz var” dedi. Kraken Küresel Uyumluluk Başkanı Steven Christie ise “Kraken’in dolandırıcılık olaylarına ilişkin yardım çağrılarına yanıt vermediği iddiasını kategorik olarak reddediyoruz. Kraken 2020 yılında kolluk kuvvetlerinden gelen 1000’den fazla farklı talebe yanıt verdi” açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Kripto para
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