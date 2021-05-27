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Dev Bitcoin tahmini: Satışlar devam edebilir! İşte kripto para piyasasını etkileyen olumsuz açıklama

27.05.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 40,000 doların üzerini gördükten sonra, gelen kâr satışlarının da etkisiyle yeniden bu düzeyin altına geriledi. Elon Musk gibi piyasayı etkileyen iş insanlarının yaptığı açıklamadan etkilenen Bitcoin için bir olumsuz yorum da Guggenheim'ın baş yatırım yetkilisi Scott Minerd'en geldi.

Dev Bitcoin tahmini: Satışlar devam edebilir! İşte kripto para piyasasını etkileyen olumsuz açıklama

Çin'in yasağının ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülke genelindeki yaygın elektrik kesintileri nedeniyle kripto para madenciliğini 4 ay süreyle yasakladıklarını açıkladı. Bu açıklamaların ardından Elon Musk'ın, Bitcoin madencilerinin yenilenebilir enerjiyi yayacaklarını açıklamasıyla tekrar toparlanan Bitcoin'e bir darbe de Guggenheim'ın baş yatırım yetkilisi Scott Minerd'en geldi.

İRAN'DAN YASAK KARARI

Kusurları olduğunda halktan özür dilemeleri gerektiğini söyleyen Ruhani, mevcut şartlar iyileşene ve halkın yaşadığı sorunlar çözülene kadar kripto para madenciliğine izin verilmeyeceğini aktardı.

Ruhani, "Bugünden itibaren kripto para üretimi alanındaki faaliyetler yasaklanmıştır. Bu alanda daha önce izin verilen faaliyetler de şehriver ayının sonuna kadar (22 Eylül) yasaktır." ifadelerini kullandı.

SATIŞLAR DEVAM EDEBİLİR

Guggenheim'ın baş yatırım yetkilisi Minerd'in açıklamaları da piyasaları olumsuz etkiledi. Minerd'in Bitcoin'de satışların sürebileceğini öngörmesi ve kripto paraların önceki zirvelerine dönmelerinin zaman alacağını belirtmesi de fiyatlarda aşağı yönlü baskıyı ortaya çıkardı.

600 BİN DOLAR HEDEFİ

Minder, Bitcoin'in uzun vadeli yatırım olarak elde tutulması halinde 600 bin dolar seviyesini görebileceğini de açıkladı.

HAFTALIK KAYBI YÜZDE 4.80

Son 24 saat içinde 37,247.90 ve 40,782.08 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.84 düşüşle 37.414.29 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 4.80 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 33 milyar dolarlık düşüşle 703 milyar dolara indi.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Elon Musk İran Kripto para
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