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Uzmandan çarpıcı kripto para açıklaması: Sürdürülebilir ralli başlayabilir!

27.05.2021 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 40,000 doların üzerini gördükten sonra, gelen kâr satışlarının da etkisiyle yeniden bu düzeyin altına geriledi.

Uzmandan çarpıcı kripto para açıklaması: Sürdürülebilir ralli başlayabilir!

Son 24 saat içinde 37,247.90 ve 40,782.08 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.84 düşüşle 37.414.29 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 4.80 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 33 milyar dolarlık düşüşle 703 milyar dolara indi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,642.61 ve 2,911.74 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 5.00 düşüşle 2,670.35 dolara geriledi. Birimin haftalık kazancı yüzde 5.49 ve piyasa hacmi yaklaşık 15 milyar dolarlık düşüşle 311 milyar dolar düzeyindeydi.

İLK 10 BİRİMİN DEĞERİ DÜŞTÜ

Kripto para piyasalarında geçen hafta sonunda yeniden üçüncü sıraya yükselen Tether de 1.00 dolar dolayında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.02 yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 0.01 ve piyasa hacmi de 61 milyar dolar düzeyindeydi.
Kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 75 birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birimden dokuz tanesi de düşenler arasındaydı.

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 648 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerindeki tutundu. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

  • 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar,
  • 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,
  • 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar,
  • 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Toplam 10,070 kripto para biriminin işlem gördüğü 384 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 42.5'ini Bitcoin, yüzde 18.8'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 158 milyar dolar düzeyindeydi.

ELON MUSK'IN TEMİZ ENERJİ TEŞVİKİ ETKİLİ OLDU

Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik, kripto para piyasasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

Bitcoin'in son günlerde üç büyük faktör sayesinde iyileşme gösterdiğinin altı çizilen Cointelegraph'ın analizinde, "İlk olarak Tesla CEO'su Elon Musk ve MicroStrategy CEO'su Michael Saylor, Bitcoin madencilerini temiz enerji kullanmaya teşvik ediyor" denildi. Buna göre, Musk ve Saylor, ABD'deki Bitcoin madencileriyle ile güvenilir enerji tüketimi konusunda görüştü.

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SÜRDÜRÜLEBİLİR RALLİ BAŞLANGICI

İkinci olarak, Bitcoin vadeli işlemler piyasası büyük ölçüde sıfırlandı. Bybt.com verilerine göre BTC fiyatı 30 bin doların altına gerilediğinde, vadeli işlem piyasasındaki açık pozisyonlar 27 milyar dolardan 11 milyar dolara geriledi. Bu durum, vadeli işlem piyasasının artık fazla kalabalık olmadığı ve daha sürdürülebilir bir rallinin başlayabileceği anlamına geliyor.

Üçüncü olarak Ethereum, son günlerde hızlı bir yükseliş gösterdi. Bu durum, Ether Bitcoin'den daha büyük bir düzeltme yaşadığından dolayı Bitcoin ve altcoin'lere de fayda sağladı.

Yatırımcılar, kısa vadede 42 bin doların önemli bir direnç seviyesi olduğunu, bu seviyenin ardından ise 49 bin doların büyük bir satış alanı olduğunu söylüyor.

(Grafik)

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Kaynak: DHA

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