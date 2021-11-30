Dogecoin'de zirve yükseliş! 30 Kasım Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 30 Kasım Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Yatırımcılar tarafından kripto para piyasalarında yaşanan son durum merak ediliyor. 30 Kasım Salı haftanın ikinci günü Bitcoin'de %1,39 seviyesinde değer kaybı meydana geldi. Bitcoin geçtiğimiz günlerde 60 bin doların üzerine çıkmış ve yeniden inmişti. Son olarak bugün ise 56 bin dolar seviyesinde seyretmeyi sürdürüyor. Peki 30 Kasım 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve kripto paralarda son durum...

30 KASIM BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

30 Kasım haftanın ikinci günü Bitcoin bugün %1,39'luk bir değer kaybı yaşadı. Bitcoin şu anda $56.538,2 yani 731.795,21 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 56.551,9 - 57.961,1 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $31,60B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

%2,10'luk bir değer artışı yaşayan Ethereum şu anda $ 4.412,22 yani 56.913,41 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Bugün %6,98'lik bir değer artışı yaşayan Dogecoin, bugün $ 0,218945 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,214949 - 0,226857 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $2,32B.

RİPPLE XRP NE KADAR?

Bugün %0,17'lik bir değer artışı yaşayan Ripple XRP, şu anda $0,98702 değerine sahip. XRP, gün aralığında 0,98284 - 1,01474 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $2,94B.

