FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. El Salvador'un Bitcoin'i kullanma tarihi belli oldu!

El Salvador'un Bitcoin'i kullanma tarihi belli oldu!

25.06.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasasında dengeleri değiştirecek bir karar alan El Salvador, Bitcoin'i resmi olarak 7 Eylül itibarıyla kullanmaya başlayacak. Öte yandan El Salvador'a Fitch uyarıda bulunmuş ve Dünya Bankası yardım teklifini reddetmişti.

El Salvador'un Bitcoin'i kullanma tarihi belli oldu!

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un, Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul etmesinin ardından kripto para piyasasında yükseliş görülmüştü. Son gelen açıklamaya göre El Salvador, Bitcoin'i 7 Eylül tarihinden itibaren piyasada kullanmaya başlayacak.

FITCH EL SALVADOR'U UYARDI

El Salvador Başkanı Nayib Bukele, oylama öncesi Kongre'ye, onaylamaları durumunda, yeni düzenlemenin ülkesine, "yatırım, turizm, yenilik ve ekonomik kalkınma" getireceğini söylemişti. El Salvador'un Bitcoin'den beklentisi oldukça yüksek olsa da Fitch uyarıda bulundu.

Fitch, Bitcoin fiyatlarındaki dalgalanmaların ödeme birimi olarak kullanılmasında zorluklar ortaya çıkaracağını rapor etmişti.

IMF de ülkenin Bitcoin'i resmi para olarak kullanmaya başlamasının zorluklar yaratacağını duyurmuştu.

DÜNYA BANKASI OLUMSUZ

Dünya Bankası, El Salvador’un ülkenin Bitcoin’i ekonomisine entegre etme çabasındaki yardım talebini reddetti. Önde gelen finans kurumunun bir sözcüsü Reuters’e Bitcoin’in “çevresel ve şeffaflık eksiklikleri” olduğunu şu sözlerle ifade etti;

“Hükümet Bitcoin konusunda yardım için bize başvursa da, bu, çevresel ve şeffaflık eksiklikleri göz önüne alındığında Dünya Bankası’nın destekleyebileceği bir şey değil.”

Öte yandan Bitcoin destekçisi Anthony Pompliano bu konu hakkında şöyle bir tweet attı;

“Dünya Bankası, Bitcoin’den nasıl para kazanılacağını çözemedi.”

Blok zincir geliştirme şirketi Blockstream’in CSO’su Samson Mow, haberlere karşı rahatsız olduğunu söyledi ve Dünya Bankası’nın eski ve köhne bir kurum olduğunu belirtti.

Kaynak: Reuters

Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı en büyük kripto para fonunu kurduSilikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı en büyük kripto para fonunu kurdu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılda sadece 30 gün sürüyor! Kadınlar yaptıYılda sadece 30 gün sürüyor! Kadınlar yaptı
Filmleri aratmadı! Sahibinden 10 milyon liraya satılık köyFilmleri aratmadı! Sahibinden 10 milyon liraya satılık köy
25 Haziran kripto paralarda son durum25 Haziran kripto paralarda son durum
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AB liderlerinden Türkiye çağrısı

AB liderlerinden Türkiye çağrısı

İlk kez duyacaksınız! Kovid-19'la ilgili çarpıcı tarih

İlk kez duyacaksınız! Kovid-19'la ilgili çarpıcı tarih

Emeklilikte kısa çalışma ödeneği prim günlerini uzattı

Emeklilikte kısa çalışma ödeneği prim günlerini uzattı

Dünyanın en mutlu ülkesi işçi arıyor

Dünyanın en mutlu ülkesi işçi arıyor

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

İş arayanlara müjde! On binlerce işçi aranıyor…

İş arayanlara müjde! On binlerce işçi aranıyor…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Hem eşinden hem babasından aylık aldı

Hem eşinden hem babasından aylık aldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kredi kullanan esnafa iyi haber! Faizi Bakanlık ödeyecek

Kredi kullanan esnafa iyi haber! Faizi Bakanlık ödeyecek

Kabine toplantısı sonrası müjdeli haber! Süre uzatıldı

Kabine toplantısı sonrası müjdeli haber! Süre uzatıldı

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.