El Salvador'un Bitcoin'i kullanma tarihi belli oldu!

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un, Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul etmesinin ardından kripto para piyasasında yükseliş görülmüştü. Son gelen açıklamaya göre El Salvador, Bitcoin'i 7 Eylül tarihinden itibaren piyasada kullanmaya başlayacak.

FITCH EL SALVADOR'U UYARDI

El Salvador Başkanı Nayib Bukele, oylama öncesi Kongre'ye, onaylamaları durumunda, yeni düzenlemenin ülkesine, "yatırım, turizm, yenilik ve ekonomik kalkınma" getireceğini söylemişti. El Salvador'un Bitcoin'den beklentisi oldukça yüksek olsa da Fitch uyarıda bulundu.

Fitch, Bitcoin fiyatlarındaki dalgalanmaların ödeme birimi olarak kullanılmasında zorluklar ortaya çıkaracağını rapor etmişti.

IMF de ülkenin Bitcoin'i resmi para olarak kullanmaya başlamasının zorluklar yaratacağını duyurmuştu.

DÜNYA BANKASI OLUMSUZ

Dünya Bankası, El Salvador’un ülkenin Bitcoin’i ekonomisine entegre etme çabasındaki yardım talebini reddetti. Önde gelen finans kurumunun bir sözcüsü Reuters’e Bitcoin’in “çevresel ve şeffaflık eksiklikleri” olduğunu şu sözlerle ifade etti;

“Hükümet Bitcoin konusunda yardım için bize başvursa da, bu, çevresel ve şeffaflık eksiklikleri göz önüne alındığında Dünya Bankası’nın destekleyebileceği bir şey değil.”

Öte yandan Bitcoin destekçisi Anthony Pompliano bu konu hakkında şöyle bir tweet attı;

“Dünya Bankası, Bitcoin’den nasıl para kazanılacağını çözemedi.”

Blok zincir geliştirme şirketi Blockstream’in CSO’su Samson Mow, haberlere karşı rahatsız olduğunu söyledi ve Dünya Bankası’nın eski ve köhne bir kurum olduğunu belirtti.

Kaynak: Reuters



