Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcısı en büyük kripto para fonunu kurdu

Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcılarından Andreessen Horowitz 2.2 milyar dolarlık kripto para fonu başlattığını duyurdu. Horowitz "Bir sonraki bilgisayar teknolojilerinin kripto paralar tarafından yönlendirileceğine inanıyoruz" dedi ve ekledi "Kripto para piyasası en az internet kadar değişim yaratacak"

"HAYATIMIZI DEĞİŞTİRMEYE HAZIR"

Fonun yöneticileri, fonun kuruluşuyla ilgili olarak "Kripto paralar yalnızca fonun geleceği değil, aynı zamanda internetin ilk günleri gibi hayatımızı değiştirmeye hazır" ifadesini kullandı.

Bu fon horowitz'in ilk fonu değil. Horowitz, ilk kripto para odaklı fonunu 3 yıl önce kurdu. 3 yıl önceki bu fon Bitcoin'in yüzde 80 değer kaybettiği dönemde kurulmuştu. Bu ikinci fonda kripto paralardaki satış dalgasının ardından geldi. Bitcoin sadece bu hafta yüzde 13 değer kaybetti.

Horowitz, Facebook, Instagram, Lyft ve Pinterest gibi şirketlerin ilk yatırımcılarından biri olarak biliniyor. Horowitz aynı zamanda Facebook destekli para birimi Libra'nın ilk yatırımcılarından biri.

Kurulan yeni fon silikon vadisinden bir çok kişiyi işe aldı.

Kaynak: AA



