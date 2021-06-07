Elon Musk bu sefer sadece emoji koydu, Cumrocket coin yüzde 366 yükseldi

Paylaştığı tweetlerle piyasaları speküle eden milyarder iş insanı Musk'ın, son olarak gündeminde Cumrocket Coin (Cummies) yer aldı. Paylaştığı her tweetin etkili olduğunu bilerek hareket eden Musk, bu kez Cummies'i parlattı ve yüzde 366 oranında yükselmesine neden oldu.

YAZI BİLE YAZMADI, EMOJİ KULLANDI

Yatırımcıların sıkı takipçisi olan Musk paylaşımında yazı dahi yazmadı sadece emoji kullandı. NTF piyasasının kripto parası olan Cumrocket Coin için emojilerle tweet attı. "Aya çıkacak" imasında bulunan Musk, 0.06 dolar olan Cumrocket Coin'in fiyatını 0.28 dolara kadar yükselmesine sebep oldu. Kısa sürede yüzde 366 yükselen Cumrocket Coin şu fiyatı saat 07:51 itibariyle 0.1152 dolar seviyesinde seyrediyor. Piyasa değeri ise 30 milyon dolara ulaştı.

???????? –> ???? — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2021



