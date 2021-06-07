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  4. Elon Musk bu sefer sadece emoji koydu, Cumrocket coin yüzde 366 yükseldi

Elon Musk bu sefer sadece emoji koydu, Cumrocket coin yüzde 366 yükseldi

07.06.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla başta kripto para piyasası olmak üzere borsayı da etkileyen milyarder iş insanı Elon Musk, yine bir paylaşım yaparak gündem oldu. Musk bu kez Cumrocket coinin yüzde 366 oranında çıkmasına neden oldu.

Elon Musk bu sefer sadece emoji koydu, Cumrocket coin yüzde 366 yükseldi

Paylaştığı tweetlerle piyasaları speküle eden milyarder iş insanı Musk'ın, son olarak gündeminde Cumrocket Coin (Cummies) yer aldı. Paylaştığı her tweetin etkili olduğunu bilerek hareket eden Musk, bu kez Cummies'i parlattı ve yüzde 366 oranında yükselmesine neden oldu.

YAZI BİLE YAZMADI, EMOJİ KULLANDI

Yatırımcıların sıkı takipçisi olan Musk paylaşımında yazı dahi yazmadı sadece emoji kullandı. NTF piyasasının kripto parası olan Cumrocket Coin için emojilerle tweet attı. "Aya çıkacak" imasında bulunan Musk, 0.06 dolar olan Cumrocket Coin'in fiyatını 0.28 dolara kadar yükselmesine sebep oldu. Kısa sürede yüzde 366 yükselen Cumrocket Coin şu fiyatı saat 07:51 itibariyle 0.1152 dolar seviyesinde seyrediyor. Piyasa değeri ise 30 milyon dolara ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ELONUN ORTALIĞI SULANDIRILMASINA İZİN VERİLMEMELİDİR.DEVLETLER KENDİ PARA BİRİMİNİN YERİNİ ALACAK DİJİTAL PARASINI ÇIKARTMALI!!!!....DOLANDIRICILIĞA MAHAL VERMEMELİ.BU DİJİTAL PARA SAYESİNDE BANKALARIN VEYA ŞUBELERİNİN %80 KAPATABİLİRİZ....
Ya Eloncum Aya vardıgında hangı coın tercıhın olur. Dodge evdekı kopegın ıcın cumroket ıhtımal roketlerın yakıtları ıcın aya vardıgında hangı coın olur tahmın edemıyorum su anda...
Bir anda bu adamın spekülasyonu yüzünden faiz yükseldi döviz piyasası düşüşe geçti. Seni gidi eloncuk

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