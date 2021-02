Elon Musk SEC soruşturması iddialarına yanıt verdi!

Elon Musk kripto para dünyasının son zamanlardaki en çok konuşulan ismi. Dogecoin ve Bitcoin hakkında sıklıkla paylaşımlar yapan Tesla ve SpaceX'in CEO'su, kimileri tarafından eleştiri oklarının hedefi oluyor. Zira Musk'ın tweetler atarak kripto para dünyasında manipülasyon yaptığını söyleyenler var. Kimileri ise Musk'ı koruyarak ve onun doğru bir şey yaptığını savunuyorlar. Fakat son gelen bir iddia, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) ünlü milyarderin paylaşımlarını incelediğini gösteriyor. Henüz resmi olarak doğrulanmayan iddialara göre, Elon Musk, Dogecoin (DOGE) paylaşımları nedeniyle SEC’in incelemesi altında.

SEC soruşturması iddiası kripto para dünyasında büyük yankı uyandırırken, bir Twitter kullanıcısı, Elon Musk'ı etiketleyerek, oldukça 'çılgın' bir fotoğraf ile birlikte SEC soruşturması iddiasını tiye alan bir tweet paylaştı. Elon Musk her zaman olduğu gibi fırsatı kaçırmadı ve bu tweete yanıt verdi. Musk söz konusu tweetinde SEC soruşturmasına dair iddialara da cevap vermiş oldu.

I hope they do! It would be awesome ????????