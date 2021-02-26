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Elon Musk SEC soruşturması iddialarına yanıt verdi!

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 26.02.2021 10:18 | Son Güncelleme

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'a ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından soruşturma başlatıldığı iddiası ortaya atıldı. İddia, kripto para dünyasını harekete geçirirken, Elon Musk söz konusu iddiaya hayli ilginç bir yanıt verdi.

Elon Musk SEC soruşturması iddialarına yanıt verdi!

Elon Musk kripto para dünyasının son zamanlardaki en çok konuşulan ismi. Dogecoin ve Bitcoin hakkında sıklıkla paylaşımlar yapan Tesla ve SpaceX'in CEO'su, kimileri tarafından eleştiri oklarının hedefi oluyor. Zira Musk'ın tweetler atarak kripto para dünyasında manipülasyon yaptığını söyleyenler var. Kimileri ise Musk'ı koruyarak ve onun doğru bir şey yaptığını savunuyorlar. Fakat son gelen bir iddia, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) ünlü milyarderin paylaşımlarını incelediğini gösteriyor. Henüz resmi olarak doğrulanmayan iddialara göre, Elon Musk, Dogecoin (DOGE) paylaşımları nedeniyle SEC’in incelemesi altında.

ELON MUSK 'ÇILGIN' FOTOĞRAFA CEVAP VERDİ

SEC soruşturması iddiası kripto para dünyasında büyük yankı uyandırırken, bir Twitter kullanıcısı, Elon Musk'ı etiketleyerek, oldukça 'çılgın' bir fotoğraf ile birlikte SEC soruşturması iddiasını tiye alan bir tweet paylaştı. Elon Musk her zaman olduğu gibi fırsatı kaçırmadı ve bu tweete yanıt verdi. Musk söz konusu tweetinde SEC soruşturmasına dair iddialara da cevap vermiş oldu.

''UMARIM YAPARLAR!''

Elon Musk, paylaştığı tweette SEC soruşturmasına iddiasına yönelik ''Umarım yaparlar! Harika olurdu'' ifadesini kullandı. SEC soruşturmasının başlatılıp başlatılmadığı henüz resmi olarak bilinmese de Elon Musk görünüşe bakılırsa incelemeden dolayı pek de endişeli değil.

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