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Elon Musk yine başrolde: Bu kez paylaştığı tweet ile MarsCoin'i uçurdu

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 18.02.2021 14:15 | Son Güncelleme

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile yine kripto para piyasasını hareketlendirdi. Fakat bu kez ortada büyük bir yanlış anlaşılma vardı.

Elon Musk yine başrolde: Bu kez paylaştığı tweet ile MarsCoin'i uçurdu

Elon Musk kripto para dünyasıyla yakından ilgileniyor. Hatta kendisi, Clubhouse'ta düzenlenen programda kripto para birimlerinin en bilineni olan Bitcoin'i desteklediğini de söylemişti. Ancak kripto para yatırımcılarının Musk'ı yakın takibe almalarını sağlayan kripto para birimi ise Dogecoin'di. Dogecoin hakkında pek çok paylaşım yapan ünlü isim, bu kripto paranın değerinin artmasını sağlamıştı. Musk şimdi ise başka bir kripto paranın değerinin ''dolaylı olarak'' artmasına neden oldu: Marscoin'in.

ELON MUSK MARSCOİN DEDİ, YATIRIMCILAR YANLIŞ ANLADI

Her şey bir Twitter kullanıcısının Elon Musk’a bir “ElonCoin” geliştirmesi yönünde çağrı yapmasıyla başladı. Daha sonra bu çağrıya kripto para borsası Binance'nin CEO'su Changpeng Zhao da katıldı. Zhao da ünlü ismi etiketleyerek, bu kripto paranın gerekliliğinden bahsetti ve adının MarsCoin olabileceğini ifade etti. Musk ise Zhao'nun bu tweetine ''Kesinlikle bir MarsCoin olacak!'' diyerek yanıt verdi. Fakat Musk'ın MarsCoin'i kullanması, yatırımcılar arasında yanlış anlaşılmaya neden oldu.

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MUSK İLE ALAKASI OLMAYAN MARSCOİN'İN DEĞERİ ARTTI

Musk söz konusu tweetinde kendi kripto para biriminden bahsetmesine rağmen, 2013 yılında piyasaya çıkan ve MarsCoin adını taşıyan bir kripto paranın değeri katlandı. Musk'ın tweetindeki MarsCoin'in bu MarsCoin ile alakası bile yoktu. Ancak Musk tweet atmadan önce 0.7 dolar seviyesinden işlem gören MarsCoin, Musk'ın tweeti sonrası değerini 2.5 dolara kadar artırdı. Daha sonra ise MarsCoin'in değeri eski seviyesine geri döndü. Anlaşılan o ki yatırımcılar, yanlış anlaşılmanın biraz geç de olsa farkına vardı.

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