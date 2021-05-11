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Endonezya kripto para ticaretini vergilendirmeyi değerlendiriyor

11.05.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya Vergi Yönetimi Sözcüsü Neilmaldrin Noor, Salı günü yaptığı açıklamada, hükümetin kripto para ticareti üzerine vergi uygulamayı değerlendirdiğini açıkladı.

Endonezya kripto para ticaretini vergilendirmeyi değerlendiriyor

Bir işlemden elde edilen bir kâr ya da sermaye kazancının gerçekleşmesi durumunda, bunun gelir vergisinin nesnesi olup olmadığını bilmenin önemli olduğunu vurgulayan Neilmaldrin, "Dolayısıyla, sermaye kazancı elde eden mükellef, vergiyi ödemek ve bunu rapor etmek zorundadır" dedi.

ÖDEME ARACI OLARAK KULLANILMIYORDU

Endonezya'nın en büyük işlem platformu Indodax'ın verilerine göre, kripto para birimlerinin ödeme aracı olarak kullanılmasının yasaklanmış olmasına karşın, Endonezya genelinde üç milyondan çok kişi kripto para piyasalarında işlem yapıyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya Kripto para
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