Cardano (ADA) tüm zamanların en yüksek değerinde! İşte kripto para piyasasında son gelişmeler

Binance'ten Twitter üzerinden yapılan açıklamada, Ether ($ETH) ve Stellar ($XLM) para çekme işlemlerinin, çok yüksek hacim artışı nedeniyle ortaya çıkan teknik nedenlerden dolayı geçici olarak askıya alındığı belirtildi. Bu açıklamandan kısa süre sonra çekim işlemleri yeniden başlatıldı.

KRİPTO PARA PİYASASININ HACMİ DÜŞTÜ

Ancak, buna karşın genel satışların etkisiyle, en büyük 100 birimden 95'inin değeri düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı. Hafta sonunda gelen alımlarla, ilk kez 2.5 trilyon doları aşan kripto para piyasalarındaki toplam hacim de bu düzeyin altına geriledi.

Biden'ın konuşmasından sonra gelen yoğun alımlarla, 2.0 trilyon 504.97 milyar dolara yükselen tüm piyasalarda toplam hacim Salı günü erken saatlerde 2.0 trilyon 396.97 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Son 24 saat içinde 54,071.46 ve 59,422.41 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 6.26 düşüşle 55,477.65 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 0.40 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 72 milyar dolarlık düşüşle 1.0 trilyon 37 milyar dolara geriledi.