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Cardano (ADA) tüm zamanların en yüksek değerinde! İşte kripto para piyasasında son gelişmeler

11.05.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden'ın hafta sonunda büyük şirketlerin vergi oranlarını yüzde 28 düzeyine yükseltme konusundaki kararlı olduklarını vurgulamasının ardından gelen alımlar, dünyanın önde gelen kripto para platformlarından Binance'in, teknik nedenlerden dolayı, geçici olarak Ether ve Stellar çekme işlemlerini kısa süreliğine durdurmasıyla, yerini batışlara bıraktı.

Cardano (ADA) tüm zamanların en yüksek değerinde! İşte kripto para piyasasında son gelişmeler

Binance'ten Twitter üzerinden yapılan açıklamada, Ether ($ETH) ve Stellar ($XLM) para çekme işlemlerinin, çok yüksek hacim artışı nedeniyle ortaya çıkan teknik nedenlerden dolayı geçici olarak askıya alındığı belirtildi. Bu açıklamandan kısa süre sonra çekim işlemleri yeniden başlatıldı.

KRİPTO PARA PİYASASININ HACMİ DÜŞTÜ

Ancak, buna karşın genel satışların etkisiyle, en büyük 100 birimden 95'inin değeri düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı. Hafta sonunda gelen alımlarla, ilk kez 2.5 trilyon doları aşan kripto para piyasalarındaki toplam hacim de bu düzeyin altına geriledi.

Biden'ın konuşmasından sonra gelen yoğun alımlarla, 2.0 trilyon 504.97 milyar dolara yükselen tüm piyasalarda toplam hacim Salı günü erken saatlerde 2.0 trilyon 396.97 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Son 24 saat içinde 54,071.46 ve 59,422.41 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 6.26 düşüşle 55,477.65 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 0.40 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 72 milyar dolarlık düşüşle 1.0 trilyon 37 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, son 24 saatte yüzde 4.08 düşüşle 3,880.19 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 18.09 ve birimin piyasa hacmi de 449 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 6.40 düşüşle 635.58 dolara düşerken, haftalık kaybı yüzde 1.49 ve piyasa hacmi de, 97 milyar dolara geriledi.

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Toplam 9,678 kripto para biriminin işlem gördüğü 377 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 43.1'ini Bitcoin, yüzde 18.7'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 280 milyar dolar düzeyindeydi.

Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:

"3,000 dolar seviyesini kırmasının ardından bir haftalık zaman dilimi içinde 4,000 dolar yeni rekor seviyesini de kıran Ethereum, tarihinde ilk kez 4,000 dolar seviyesini aştı ve yılbaşından bugüne yüzde 463 yükseldi.

ADA'DA TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK DEĞERİ

"Yaklaşık 58 milyar dolarlık bir değere sahip olan ADA, yüzde 14 yükselererek 1.83 seviyesiyle tüm zamanların en yüksek değerini test etti.

"Asya'nın ilk Akıllı Bitcoin ETF yatırım portföyü, yatırımcıların portföylerini dünyanın önde gelen kripto para birimine maruz kalarak çeşitlendirmeye yönelik artan talebine yanıt olarak bugün başlıyor.

Hong Kong merkezli bir dijital varlık yönetimi platformu olan Aqumon, Bitcoin varlıklarına çeşitlendirilmiş, riske göre ayarlanmış ve risk almak isteyen yatırımcılar için uyarlanmış Asya'daki ilk Akıllı Bitcoin portföyü olduğunu iddia eden SmartGlobalX'i (SGX) tanıttı.

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"Dünyanın en büyük hedge fonu Bridgewater Associates'in finans müdürü, Bitcoin odaklı bir firmaya katılmak üzere ayrılıyor.

"New York Digital Investment Group (NYDIG) Cuma günü yaptığı açıklamada, John Dalby'nin yeni CFO'su olarak atandığını duyurdu.

"Halka açık bir bitcoin madencilik şirketi olan Bitfarms, 7 Mayıs'ta Nasdaq Global Market'te listelenmek için onay kazandığını duyurdu. Bitfarms yaptığı açıklamada, 'Onay için zamanlama hakkında daha fazla bilgi edindikçe, piyasaya daha fazla güncelleme sunmayı planlıyoruz' dedi." (Grafik)

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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