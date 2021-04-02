EPS Coin nedir? Ellipsis Coin nedir? İşte yorumları…

EPS, platformun yerel yardımcı program tokenidir ve platform yönetimi ve staking için kullanılır. Yatırımcılar, Ellipsis’te karşı tarafa ihtiyaç duymadan vAMM’lerle kalıcı sözleşmelerde işlem gerçekleştirebilirler.

ELLİPSİS NEDİR?

Ellipsis, sanal bir otomatik piyasa yapıcı (vAMM) tarafından mümkün kılınan, merkezi olmayan bir kalıcı sözleşme protokolüdür.

Ellipsis’te yatırımcılar, karşı tarafa ihtiyaç duymadan vAMM’lerle kalıcı sözleşmelerde işlem yapabilirler.

EPS, platformun yerel yardımcı program tokenidir ve platform yönetimi ve staking için kullanılır.

EPS COİN

Ellipsis para biriminin kısaltması EPS 'dir. 1 Ellipsis fiyatı 63,21 TL…

Son 1 haftadaki değişim yüzdesi ise +159% olarak ölçüldü. Ellipsis kripto para pazarında toplamda yüzde 0,011 oranında bir pazar payına sahip…



