Ethereum ve Bitcoin yükselecek mi? Ethereum ve Bitcoin yorumları

Kripto para piyasasının bu dalgalı seyri yatırımcıları korkuturken, Bitcoin’in piyasa hacmi 1 trilyon doların altına geriledi. Toplam piyasa hacmi ise 2 trilyon doların altına düştü. Haftalık olarak dolar bazında %20.17 değer kaybeden Bitcoin için uzmanlar, piyasada oluşan korku nedeniyle kar alımlarının artabileceğini söylüyor. Etehereum ise son 24 saatte %5.72 değer kaybetti.
Bazı uzmanlara göre, dolar karşısında bu varlıklar parabolik hale geldiği için, son hareket kasıtlı olarak doların algılanan enflasyonunu yavaşlatmak için yapılmış olabilir. Tüm gözler şimdi Bitcoin üzerinde olacak ve eğer boğalar 50.000 doları savunabilirse durum değişebilir.
Analistlere göre, bu seviyeyi kaybettiğimizde yükseliş trendi tehlikede. Piyasa hareketlerine geri dönersek, Bitcoin ile birlikte diğer birçok altcoin düşüş yaşadı. Ethereum yüzde 8’den fazla düştü. Dogecoin yüzde 25’lik kayıpla en çok kaybeden kripto para. Doge’nin ardından yüzde 20’lik düşüş yaşayan XRP günün en fazla düşenlerinden. Piyasada şu anda hala kayıplar yaşanmaya devam ediyor.
BTC bu son düzeltme ile 65.000 dolarlık seviyelerden 48.500 dolara kadar kaydı. Bu rakamlar çöküşün boyutunu açıkça ortaya koyuyor. Şimdilik boğalar, Bitcoin’in önemli bir ralliden önce psikolojik olarak kritik seviyenin altında kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak satın alma konusunda ısrar etmeye devam ediyor. Duygusal açıdan işlerin gidişatına göre boğaların para toplamaları gerekecek. Teknikler de bir süredir değişmeye başladı. Güçlü eller ve borsalarda azalan BTC arzı gibi temel faktörler yükseliş trendini artırdı. Ancak uzmanlara göre, şimdi FUD bazı kripto paraların hareket etmesine neden olabilir. Yani uzmanlar, piyasada korku nedeniyle kâr alımlarının olabileceğini belirtiyor.
Geçtiğimiz birkaç aylık süreçte altcoinler gerçekten de etkileyici bir yükseliş yaşadı ve Bitcoin’in piyasa hakimiyetini yakaladı. Lider kripto para biriminin piyasa hakimiyeti Ağustos 2018’den beri görülen en düşük seviye olan %49,5’e kadar gerileyerek de bunun sinyalini verdi.
Bitcoin’in düşüş yaşadığı anlarda bile Ethereum (ETH) fiyatının yükselmesi ve tüm zamanların rekorunu tazelemesi, aslında altcoin rallisinin sürdüğünü gösteriyor. BTC, tüm zamanların rekorundan %20 geride iken ETH’nin bu rekoru ise yatırımcıların artık düşüşleri altcoin alarak değerlendirdiğini göstermekte.
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