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Fed Başkanı'ndan çarpıcı kripto para açıklaması: Yasaklamaya niyetim yok

01.10.2021 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fed Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde kripto paraya ilişkin açıklamalarda bulundu. Fed'in kripto parayı yasaklaması gibi bir amacının olmadığını belirten Powell, stabil coinlere daha fazla gözlem ve denetim yapılması gerektiğini açıkladı.

Fed Başkanı'ndan çarpıcı kripto para açıklaması: Yasaklamaya niyetim yok

Fed Başkanı Powell kripto paraların kullanımını yasaklama veya sınırlama niyetleri olup olmadığı yönündeki soruya , "Hayır, onları yasaklama niyetim yok" yanıtını verdi.

Powell, stabilkoinleri ise para piyasası ve banka mevduatları ile karşılaştırdı ve "Bunları yasaklamak gibi bir niyet yok, ancak, bilirsiniz stablecoin para piyasası fonları gibidir, banka mevduatları gibidirler. Ancak bir dereceye kadar düzenleyici çevrenin dışındadırlar. Bunların düzenlenmesi uygundur." ifadelerin kullandı.

ÇİN YASA DIŞI İLAN ETMİŞTİ

Çin Merkez Bankası ve Kamu Güvenliği Bakanlığı’nın da aralarında bulunduğu 10 kamu kurumu tarafından yapılan ortak açıklamada, kripto paralar konusunda vatandaşları risklerden korumak için “sert” olunacağı vurgulanmıştı.

Açıklamada, kripto paralarla ilgili “spekülasyonların” ortadan kaldırılması için kamu kurumlarının yakın çalışacağına yer verilerek, ülkede kripto parayla yasadışı fonlama ve kara para aklama gibi suç faaliyetlerinin durdurulması gerektiği vurgulanmıştı.

Çin Halk Bankası geçtiğimiz Cuma günü tüm kripto para işlemlerini ve trade faaliyetlerini yasakladı ve bu da kısa vadeli bir piyasa satışına neden oldu.

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Fed Kripto para
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