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Elon Musk'tan hükûmetlere kripto para tavsiyesi: Hiçbir şey yapmayın

30.09.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla piyasayı etkileyen ve uzun zamandır kripto paralar için yorum yapmayan Elon Musk, suskunluğunu CodeCon konferansında bozdu. Musk hükûmetlere seslenerek, "Hiçbir şey yapmayın" dedi.

Elon Musk'tan hükûmetlere kripto para tavsiyesi: Hiçbir şey yapmayın

Dün itibarıyla Forbes'in 'dünyanın en zengin insanı' olarak listesinin başına geçen Elon Musk, katıldığı bir konferansta kripto paralara ilişkin açıklama yaptı.

"HİÇBİR ŞEY YAPMAYIN"

CodeCon konferansında konuşan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk "Kripto paraları yok etmek, bana göre, mümkün değil ama kripto paranın ilerleyişinin yavaşlatılması mümkün" dedi, hükümetlere "Hiçbir şey yapmayın" tavsiyesi verdi.

Ancak kendisini üstün bir kripto para uzmanı olarak görmediğinin de altını çizen Musk, "Kripto paraların bir miktar önemli olduğunu düşünüyorum ama Mesih'in ikinci gelişi olarak da yorumlayamam" ifadelerini kullandı.

KRİPTO PARA PİYASASINDA SON DURUM

Son 24 saatte Bitcoin'deki yükseliş yüzde 2.7 oldu, Ethereum'un fiyatı ise yüzde 3.6 artarak 3 bin 36 dolara yükseldi. Öte yandan Dogecoin beklenen yükselişi göstermedi. Son 24 saatte yüzde 1.6 artış gösteren Dogecoin 20 sentte kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Kripto para
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