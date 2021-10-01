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Fed Başkanı yeşil ışık yaktı! Kripto para piyasası yükseldi

01.10.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in kripto parayı yasaklaması gibi bir amacının olmadığını belirterek stabil coinlere daha fazla gözlem ve denetim yapılması gerektiğini açıklamıştı. Açıklamanın ardından kripto para piyasasının atası kabul edilen Bitcoin sert yükseldi. Bitcoin'in yükselişini başta Ethereum olmak üzere diğer alt coinler de takip etti. Güne 43 bin 830 dolar seviyesinde başlayan Bitcoin, saat 14:05 itibarıyla 47 bin doların üzerine çıktı.

Fed Başkanı yeşil ışık yaktı! Kripto para piyasası yükseldi

Çin Halk Bankası geçtiğimiz Cuma günü tüm kripto para işlemlerini ve trade faaliyetlerini yasaklamıştı ve bu da kısa vadeli bir piyasa satışına neden olmuştu. Bir haftadır toparlanmaya çalışan kripto para piyasası, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yeşil ışık yakmasıyla yükselişe geçti.

"YASAKLAMA NİYETİM YOK"

Fed Başkanı Powell kripto paraların kullanımını yasaklama veya sınırlama niyetleri olup olmadığı yönündeki soruya , "Hayır, onları yasaklama niyetim yok" yanıtını verdi.

Powell, stabilkoinleri ise para piyasası ve banka mevduatları ile karşılaştırdı ve "Bunları yasaklamak gibi bir niyet yok, ancak, bilirsiniz stablecoin para piyasası fonları gibidir, banka mevduatları gibidirler. Ancak bir dereceye kadar düzenleyici çevrenin dışındadırlar. Bunların düzenlenmesi uygundur." ifadelerin kullandı.

ELON MUSK'TAN DA DESTEK GELMİŞTİ

CodeCon konferansında konuşan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk "Kripto paraları yok etmek, bana göre, mümkün değil ama kripto paranın ilerleyişinin yavaşlatılması mümkün" dedi, hükümetlere "Hiçbir şey yapmayın" tavsiyesi vermişti.

Ancak kendisini üstün bir kripto para uzmanı olarak görmediğinin de altını çizen Musk, "Kripto paraların bir miktar önemli olduğunu düşünüyorum ama Mesih'in ikinci gelişi olarak da yorumlayamam" ifadelerini kullanmıştı.

BITCOIN VE ETHEREUM DA SON DURUM

Güne 43 bin 830 dolardan işlem görerek başlayan Bitcoin, saat 14:05 itibarıyla 47 bin dolar seviyesinin üstüne çıktı.

3 bin 100 dolardan başlayan Ethereum, aynı saatlerde 3 bin 200 dolar seviyesinin üstüne çıktı.

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