Filistin parasal bağımsızlığını kazanmak için dijital para çıkarmaya çalışıyor

İsrail’in dijital şekel testlerinin ardından, Filistin Para Otoritesi de kendi merkez bankası dijital para birimini (CBDC) piyasaya sürmek istiyor.

BAĞIMSIZLIK KAZANMAK İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Bloomberg'te yer alan haberine göre, Filistin dijital para için hamlede bulundu. İsrail'le 1990 yılında yapılan anlaşma gereğince Filistinliler parasal işlemlerini sadece İsrail Şekeli, ABD Dolar, Ürdün Dinarı ile gerçekleştirebiliyordu.

İsrail'den parasal anlamda bağımsızlık elde etmek için Filistin Para Otoritesi harekete geçti.

Filistin Para Otoritesi dijital paraya ilişkin olarak iki çalışma yürütüyor. Ancak bu çalışmalara yönelik nihai bir karara varılmadı.

Filistin Para Otoritesi Başkanı Bloomberg Television’a yaptığı açıklamada “Filistin CBDC’si” konusunda iki fizibilite çalışmasının sürdüğünü söyledi.



