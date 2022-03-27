FOMO nedir? Kripto para borsasında FOMO teriminin anlamı ne demek?

Yatırım dünyası birçok fırsat ve risk barındırır. Yatırım yapmaya başlayan biri, ana parasını en kısa zamanda katlamak ister. Ancak finansal piyasalardaki fırsatların herkes tarafından doğru bir şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir. Özellikle kripto para piyasasının hızlı dalgalanmalarında yatırımcılar, karşılaştıkları bir fırsatı kaçırabilir. FOMO, fırsatı yakalama arzusunu karşılayan bir terimdir. Kripto para borsasında FOMO teriminin anlamı nedir?

FOMO ne demek?

İngilizce bir ifadenin kısaltması olan FOMO'nun açılımı "Fear of Missing out" cümlesidir. Sosyal hayatta ve yatırım dünyasında sık sık kullanılan bu terim, fırsatı kaçırma korkusu anlamına gelir. Genel olarak heyecan verici şeyleri kaçırma korkusudur.

Teknolojinin hızla ilerlediği, her gün yeni ürünlerin piyasaya çıktığı ve hemen hemen her şeyin sosyal medyada paylaşıldığı bu dönemde FOMO terimi, daha da yaygınlaşmıştır.

Oldukça değişken grafiklerin hüküm sürdüğü kripto para piyasasında yatırımcılar, sık sık FOMO etkisine kapılırlar. Özellikle aniden yükselen kripto para varlıkları için oluşan FOMO etkisi, pek çok yatırımcının işlem yapmasına sebep olur. Ancak bu tür ani kararlar olumlu sonuç vermeyebilir. Bu nedenle FOMO etkisi yatırımcıya para kaybettirebilir.

Kripto para borsalarında FOMO formasyonu

Yatırım yapmak tamamen bilgi ve strateji gerektirir. Ani iniş çıkışların yaşandığı kripto para borsasında duygularla hareket etmek yatırımcıya hata yaptırabilir. Özellikle FOMO etkisi, yani fırsatı kaçırma duygusu, zamansız alım satımlar yapılmasına sebep olabilir. FOMO etkisi genellikle şu şekilde ortaya çıkar:

Yatırımcı fırsatı kaçırma korkusu yaşadığı kripto parayı sürekli takip eder, gözlerini alım satım ekranlarından alamaz.

Uygun pozisyonu kaçırmamak için strateji olmadan veya kendi stratejisine aykırı biçimde işlem yapar.

Grafikteki bir yükselme ve yeşil grafiğin ortaya çıkması sonucunda alım emri verir.

Yüksekten aldığı kripto para varlığı, daha sonrasında düşüş yaşadığında satış yapar ve böylece zarar eder.

Yatırım yaparken FOMO gibi duygusal etkilerle hareket etmek kişiyi yanıltır. FOMO etkisi özellikle yeni yatırımcılarda ortaya çıkan bir durumdur.



