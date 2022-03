HODL ne demek? Kripto para borsasında HODL teriminin anlamı nedir?

Bitcoin'in ilk çıktığı 2009 senesinden itibaren kripto para dünyası gelişmiş ve geniş bir yatırımcı kitlesi elde etmiştir. Tüm dünyanın gündeminde olmayı başaran kripto para piyasası, zamanla kendine ait finansal terimlere sahip olmuştur. HODL da bu terimlerden biridir. Kripto para piyasasında kullanılan uzun süreli bir yatırım stratejisidir.

HODL Ne Demek?

HODL, kripto para dünyasına ait bir kavramdır. İlk defa 2013 yılında ortaya çıkmıştır. Aslında kökü İngilizcedeki hold kelimesinden gelir. Bu kelimenin Türkçe anlamı sahip olmak, elde tutmaktır. 2013 yılında kripto para forumlarında yazan bir yatırımcının holding yerine hodling demesi ile HODL kavramı ortaya çıkmıştır.

HODL kavramı her ne kadar yanlışlıkla yapılan bir yazım hatasından ortaya çıksa da sonrasında kendine bir anlam bulmuştur. "Hold On for Dear Life" olarak açılımı yapılmış ve Türkçede canı pahasına elinde tutmak anlamını kazanmıştır.

HODL yapmak, portföydeki varlıkları elinde tutmaya devam etmektir. Bu nedenle HODL stratejisi çok uzun bir dönemi kapsar. HODL yapmak, düşen piyasalarda daha çok tercih edilir. Yatırım araçları tekrar yükselene ve kar getirene kadar da devam edilir.

HODL Teriminin Anlamı Nedir?

Kripto para piyasasına ait terimlerden biri olan HODL, canı pahasına elinde tutmak demektir. Piyasalar düşüş yaşadığında portföyündeki varlıkları satmayan ve elinde tutan bir kişi HODL stratejisi uygular.

Elindeki kripto varlıklarını düşüşe rağmen elinde tutan bir kişi bu varlıkların tekrar değer kazanacağına inanmaktadır. HODL stratejisinin de ana noktası budur. Elde olan varlıklar hep düşecek ve alım değerinin altında kalacaksa HODL kar getirmez. Bu nedenle stratejinin doğru işlemesi için yatırımcılar çeşitli analizlere başvururlar.

HODL stratejisi Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimlerinde daha yaygındır. Çünkü bu kripto para birimleri, pek çok yatırımcının elinde bulunan ve genel olarak değerlenen, köklü dijital varlıklardır. Bu kripto paralar genellikle düşük değerdeyken alınır ve cüzdanlarda uzun süre bekletilir.

HODL yapmak isteyen bir yatırımcı, satın aldığı varlığı soğuk veya sıcak cüzdanlarda bekletir. Stratejinin uygulandığı süre zarfında cüzdanı kontrol etmeye gerek yoktur. Piyasanın seyri değişip boğa sezonu başladığında, yatırımcı cüzdanını takip eder. Uygun bir kar alarak da HODL stratejisini bitirir.