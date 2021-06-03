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Fransız devinin baş yatırım sorumlusunun çarpıcı kripto para yorumu: Müziği durduracaklar!

03.06.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 1.7 trilyon euro tutarında fon yöneten Avrupa'nın en büyük varlık yönetim şirketi Amundi'nin baş yatırım sorumlusu (CIO) Pascal Blanque, bitcoin gibi kripto paraların "saçmalık" olduğunu belirterek bunların finansal piyasalarda oluşan balonların bir belirtisi olduğunu ifade etti.

Fransız devinin baş yatırım sorumlusunun çarpıcı kripto para yorumu: Müziği durduracaklar!

Bugün yaklaşık 39,364 dolardan işlem görmekte olan kripto para birimi bitcoin, Çin'in spekülasyonları ve mali riskleri önleme konusundaki çabalarını artırarak bitcoin madenciliği ve işlemleriyle ilgili yasaklar getirmesinden sonra geçen ay %35 düşmüştü.

"MÜZİĞİ DURDURACAKLAR"

Blanque basın toplantısında, "Bitcoin, merkez bankalarını dijital paraları benimsemeye itmesiyle hatırlanacaktır" dedi ve hükümetlerin ve düzenleyici kurulların nihayetinde "müziği durduracaklarını" belirtti.

Blanque, yatırımcıların portföylerine kripto paraları katmadan önce Çin'in resmi para birimi renminbi ile çeşitlendirmelerini tavsiye etti.

Kaynak: Reuters

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bitcoin
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