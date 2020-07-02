Haftalık kripto para analizi

BTCUSD

Hafta içerisinde 9330 direncini test eden, ancak alanı yukarı yönlü kırmak için yeterli momentumu yakalayamayan BTCUSD satış baskısıyla karşılaşarak 8800 desteğini test etti. Yaşanan satış baskısının ardından kademeli olarak yükselişe geçen kripto para birimi ikinci kez 9330 direncine yönelse de reaksiyonu kısıtlı kalmış ve 9220 desteğinin eksenine çekilmiştir. Kademeli olarak yükselişini tetikleyen ve kripto para piyasasını yakından ilgilendiren olgunun Defi uygulamaları ve Ethereum güncellemelerinin yatırımcıda yarattığı heyecan olduğu ve durumun Fed’in ekonomiyle ilgili belirsizlik unsurlarına yaptığı vurguyla kısıtlı kaldığı düşünülüyor.

Riskten kaçınma etkisiyle kritik desteklerden olan 9220 seviyesinden çıkış ise 2 Temmuz 2020 Tarım Dışı İstihdam Verileri ile birlikte geldi. Veriler incelendiği zaman saatlik kazançların düştüğü, ancak 3,23 milyon beklentisinin üzerinde 4 milyon 800 bin istihdam yaratıldığı, işsizlik verilerinin beklentilerden iyi geldiği görülüyor. Veriler açıklandıktan sonraki ilk reaksiyona bakılacak olursa, altında geri çekilme (sonraki reaksiyon kayıpları silme yönünde), S&P ve kripto paralarda yukarı yönlü hareketlilik meydana gelmiştir. BTC işlem hacmi ise, verilerin açıklandığı sıralarda, ilk 5 borsada long pozisyonların hacmine %53 ile %67 olarak yansıdı. Bu noktada, Tarım Dışı İstihdam Verileri’nin kripto paralar üzerinde pozitif etki sağladığı ve alımları güçlendirdiği söylenebilir. İvmenin devam edebilmesi için ise BTCUSD’de 9330 ile 9500 bandından pozitif yönlü bir çıkış yakalanması gerektiği düşünülüyor. İvmenin devam etmesi durumunda 9621 ve 9800 dirençleri gündeme gelebilir. Ancak, 9330’un altında kalan kısıtlı yükselişler satış baskısını tetikleyebilir ve anlık pozitif reaksiyonu tersine çevirebilir. Böylelikle, hafta içerisinde test edilen ve üzerinde durduğumuz 8800 desteği yeniden test edilebilir. Bu sebeple, seviyelerin güncel olarak takip edilmesinde yarar görülmektedir.