FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 02.07.2020 17:53 | Son Güncelleme

ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin Çelik, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri Mynet için yorumladı.

Haftalık kripto para analizi

BTCUSD

Hafta içerisinde 9330 direncini test eden, ancak alanı yukarı yönlü kırmak için yeterli momentumu yakalayamayan BTCUSD satış baskısıyla karşılaşarak 8800 desteğini test etti. Yaşanan satış baskısının ardından kademeli olarak yükselişe geçen kripto para birimi ikinci kez 9330 direncine yönelse de reaksiyonu kısıtlı kalmış ve 9220 desteğinin eksenine çekilmiştir. Kademeli olarak yükselişini tetikleyen ve kripto para piyasasını yakından ilgilendiren olgunun Defi uygulamaları ve Ethereum güncellemelerinin yatırımcıda yarattığı heyecan olduğu ve durumun Fed’in ekonomiyle ilgili belirsizlik unsurlarına yaptığı vurguyla kısıtlı kaldığı düşünülüyor.

Riskten kaçınma etkisiyle kritik desteklerden olan 9220 seviyesinden çıkış ise 2 Temmuz 2020 Tarım Dışı İstihdam Verileri ile birlikte geldi. Veriler incelendiği zaman saatlik kazançların düştüğü, ancak 3,23 milyon beklentisinin üzerinde 4 milyon 800 bin istihdam yaratıldığı, işsizlik verilerinin beklentilerden iyi geldiği görülüyor. Veriler açıklandıktan sonraki ilk reaksiyona bakılacak olursa, altında geri çekilme (sonraki reaksiyon kayıpları silme yönünde), S&P ve kripto paralarda yukarı yönlü hareketlilik meydana gelmiştir. BTC işlem hacmi ise, verilerin açıklandığı sıralarda, ilk 5 borsada long pozisyonların hacmine %53 ile %67 olarak yansıdı. Bu noktada, Tarım Dışı İstihdam Verileri’nin kripto paralar üzerinde pozitif etki sağladığı ve alımları güçlendirdiği söylenebilir. İvmenin devam edebilmesi için ise BTCUSD’de 9330 ile 9500 bandından pozitif yönlü bir çıkış yakalanması gerektiği düşünülüyor. İvmenin devam etmesi durumunda 9621 ve 9800 dirençleri gündeme gelebilir. Ancak, 9330’un altında kalan kısıtlı yükselişler satış baskısını tetikleyebilir ve anlık pozitif reaksiyonu tersine çevirebilir. Böylelikle, hafta içerisinde test edilen ve üzerinde durduğumuz 8800 desteği yeniden test edilebilir. Bu sebeple, seviyelerin güncel olarak takip edilmesinde yarar görülmektedir.

Direnç Seviyeleri; 9330 – 9500 – 9723 – 9800

Destek Seviyeleri; 9220 – 9070 – 8800 – 8621

Picture1

ETHUSD

250 direncine takılı kalarak satış baskısıyla karşılaşan ETHUSD hafta içerisinde 215 desteğini test ederek ve aşırı satım bölgesinde dip yaparak kademeli olarak yükselişine devam etti. Defi uygulamalarının artması, Ethereum adreslerindeki artışta yeni rekorların kırılması ivmeyi desteklemiş ve meydana gelen geri çekilmenin ardından kritik sayılabilecek dirençler yeniden test edilmiştir. 2 Temmuz 2020 tarihi itibari ile 228 kritik desteğine çekilen kripto para birimi yatay eksenli fiyatlamasını Tarım Dışı İstihdam Verileri’nin pozitif gelmesiyle terk etmiş ve 230 direncine kadar ivme kazanmıştır. Piyasanın alıcılı ilerlemesi durumunda yakın mesafede 232 ve 234 dirençleri monitör edilebilir. Bu kapsamda, 234 direncinin dikkatle takip edilmesinde yarar görülmektedir. Alandan pozitif yönlü çıkış yakalanması durumunda ivmenin devamı beklenebilir, ancak güçlü dirence takılması kripto para biriminde satış baskısını tetikleyebilir.

Aşağı yönlü oluşabilecek senaryoda 228 desteğinin kırılması 215 seviyelerini tetikleyebileceğinden dikkat edilmesinde yarar görülmektedir. Short pozisyonların hacminde artış görülmesi ve desteğin kırılması halinde destek seviyeleri sırasıyla göz önünde bulundurulabilir.

Direnç Seviyeleri; 230 – 237 – 241 – 246

Destek Seviyeleri; 228 – 223 – 215 – 210

Picture2

[ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin ÇELİK]


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak... Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak...
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Haftalık kripto para analiziHaftalık kripto para analizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Ankara Valiliği: 15 gün süreyle kısıtlandı

Ankara Valiliği: 15 gün süreyle kısıtlandı

Ödemeler 8-10 Temmuz'da yapılacak

Ödemeler 8-10 Temmuz'da yapılacak

12 bin kişiyi işten çıkaracaklar

12 bin kişiyi işten çıkaracaklar

Otomotiv markaları temmuz ayı sıfır araba fiyatlarını açıkladı!

Otomotiv markaları temmuz ayı sıfır araba fiyatlarını açıkladı!

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Japonya'dan Türkiye'ye 6,5 milyon liralık yatırım

Japonya'dan Türkiye'ye 6,5 milyon liralık yatırım

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.