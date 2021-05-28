Hindistan'dan kripto para adımı! Yasal hale geliyor

Çin'le başlayan ve İran'la devam eden kripto para yasakları piyasalarda tepkiyle karşılanırken bir adım da Hindistan'dan geldi. Hindistan'da kripto para piyasalarının kanun çerçevesinde işlem görmesine kısa bir süre kaldı.

YASAL STATÜ KAZANMASI BEKLENİYOR

Kripto para ticaretini ve madenciliğini yasaklama hazırlıklarıyla gündeme gelen Hindistan hükümeti, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili Reuters'a yaptığı açıklamada, Güney Asya ülkesinde milyonlarca kripto para yatırımcısını elindeki tüm mal varlığını satmaya mecbur kılacak bir yasa tasarısı üzerinde çalışmalar yürüttüğünü söylemişti.

Hindistan'da bulunan en büyük bankalardan biri olan HDFC'nin hazırladığı bir raporda ülkede kripto paraların yakın zaman içinde yasal statü kazanmasının beklendiği belirtildi.

“YASAL ERİŞİM HAKKI BEKLİYORUZ”

HDFC tarafından hazırlanan raporda "Hindistan'da yakın zaman içinde yatırımcıların kripto paralara yasal erişim hakkı olmasını bekliyoruz. Kripto paralar da altın gibi bir varlık sınıfı haline gelebilir" denildi.

HİNDİSTAN'IN KRİPTO PARA SERVETİ 1,4 MİLYAR DOLAR

Geçtiğimiz günlerde Reuters'ta yer alan haberde, Hint ülkesinde 8 milyon kripto para yatırımcısı bulunuyordu. Ülkede toplam 1,4 milyar dolar seviyesinde kripto para olduğu iddia ediliyordu.



