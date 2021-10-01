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"İnsanlar artık para yerine ‘fan token’ miras bırakıyor"

01.10.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada fan token pazarının her geçen gün büyüdüğünü ifade eden Bitci Teknoloji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, “Çevremizde bazı iş insanları fan token’ları, çocuklarına, torunlarına miras bırakmak için alıyor. Şu an yaşadığımız buzdağının sadece görünen kısmı” dedi.

"İnsanlar artık para yerine ‘fan token’ miras bırakıyor"

Son yıllarda Türkiye’nin en hızlı büyüyen küresel teknoloji girişimlerinden olan Bitci Teknoloji, taraftar token ve NFT pazarında dünya liderliğine oynuyor. 2018 yılında, Bodrum’da Çağdaş Holding bünyesinde kurulan Bitci Teknoloji’nin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, şirketin hedefleri ve sektörün geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İSPANYA BAŞKANI’NDAN BÜYÜK ÖVGÜ

Bitci olarak ‘fan token’ ve NFT tarafında globalde lider oyuncu olmayı hedeflediklerini belirten Çağdaş Çağlar, bugün itibarıyla Bitci’nin fan token’lar için anlaşma sağladığı takım ve organizasyon sayısının 40’ı geçtiğini belirterek, “Şu an imza aşamasındakilerle 50’yi aşmış olacağız. Yıl sonuna kadar da 80’i geçmeyi planlıyoruz. Biz fan tokenlar ile bir cazibe merkezi yaratıyoruz. Artık dev kulüp ve şirketlerin yanında, çok yakından bildiğimiz üniversiteler, hastaneler, özel holding ve şirketler de bizimle çalışmak istiyor. Fan tokenlar ile yabancı kulüplere ama özellikle yerli spor kulüplerine, şirketlerine ciddi bir finansman da sağlamış oluyoruz. İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, önceki hafta Bodrum’da kampüsümüzü ziyaret etti. Bize ‘Adidas’tan sonra en fazla geliri siz sağladınız’ dedi. Bursaspor sağladığımız katkı ile 4 yıl sonra ilk kez transfer yaptı. Çevremizde bazı iş insanları fan token’ları, çocuklarına, torunlarına miras bırakmak için alıyor. Şu an yaşadığımız buzdağının sadece görünen kısmı. Sektör şu an emekleme döneminde” dedi.

SERMAYE ŞARTI EN AZ 100 MİLYON TL OLMALI

Çağdaş Çağlar şöyle devam etti, “Bir yandan dünyaya Türk teknolojisini ihraç ederken bir yandan da Türk sporuna destek vermek için taşın altına elimizi koyuyoruz. Ülkemizde yaptığımız anlaşmalarda, ticari kaygıları bir kenara bırakıp, kulüplerin ve taraftarların birlikte kazanacağı sürdürülebilir modeller yaratıyoruz. Bugüne kadar Türkiye’de iş birliği yaptığımız kulüplerimize maddi anlamda çok büyük katkılarda bulunduk, bulunmaya da devam edeceğiz.”

Türkiye’de kripto para sektörünün henüz emekleme döneminde olduğunu ifade eden Çağdaş Çağlar, “Sektörün sağlıklı büyümesi için gerekli unsurlardan biri de yasal düzenlemeler. Bunu ilk günden bu yana söylüyoruz, sektörün görüşleriyle birlikte hayata geçirilecek düzenlemelerin ülkemiz ekonomisine de büyük katkı sunacağına inanıyoruz. Yıl bitmeden de belli başlı düzenlemelerin hayatımıza girebileceğini düşünüyoruz. Şu an Türkiye’deki kripto borsa sayısı 40 civarında. Bu çok fazla… Sektörümüzde sermaye şartı en az 100 milyon TL olmalı. Yazılımcı sayısı, bilançoların şeffaflaşması gibi konular da ele alınmalı” dedi.

NFT İÇİN DÜNYA DEVİYLE ORTAKLIK MASADA

Brezilya’da entegre bir borsa oluşumuna gideceklerini söyleyen Çağdaş Çağlar, “Bu yapının adı da Bitci olacak. Bütün fan token’lar, Bitcicoin ve diğer coinler burada listelenmiş olacak. Bunun için şirketimizi kurduk” dedi.

bitcicoin

Brezilya dışında İsviçre, Malta ve İspanya’da da şirket kurduklarını sözlerine ekleyen Çağdaş Çağlar, “Malta’da iki şirketimiz var. Biri borsa, diğeri ödeme sistemleri üzerine. Ödeme sistemleri üzerine olan şirketimiz sayesinde mesela ESES Token ile İtalya’da pizza bile yiyebileceksiniz. NFT pazarı ise bambaşka bir dünya. Burada sektörün dünyadaki en büyük oyuncularından biriyle, İsviçre’de yüzde 50-50 ortaklık kurmak üzere görüşüyoruz. NFT’de yeni yılda işlemlerin başlamasını planlıyoruz. NFT’yi herkes sadece bir dijital fotoğraf karesi olarak algılıyor. Halbuki burada sınırlar o kadar geniş ki... Mesela Louvre Müzesi ile bu konuda görüşüyoruz, Mona Lisa’nın NFT’si için. Şarkılar mesela, onların da NFT’si geliştirilebilir. Ya da Zeki Müren’in bir NFT şarkısı neden olmasın” dedi.

GERİ ALIM GARANTİSİ DÜNYADA BİR İLK

Çağdaş Çağlar, Bitci Teknoloji’nin son 1 yılda çok hızlı büyüdüğünü hatırlatarak, “Üye sayımız 900 bine ulaştı. Hızlı büyürken yoğun trafikte elbette bazı teknik sıkıntılar yaşadık ama yüzde 90’ını çözmüş durumdayız. Ayrıca yatırımcılarımız için geri alım garantisi uygulaması başlattık. Bu dünyada eşi benzeri olmayan çok önemli bir uygulama. Hatta bunu, yatırımcılarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek için geriye dönük de uygulama kararı aldık. Yani kripto para gibi volatilitesi ve riski yüksek bir sektörde, biz bir ilki yaparak zararı ortadan kaldırdık. Spor fan token’ları için dedik ki, ‘zarar edersen gel bize, ön satıştan aldığın fiyattan token’ı bize iade edebilirsin’” dedi. Yabancı borsalarla da görüşmelere devam ettiklerini ifade eden Çağdaş Çağlar, “Bahsettiğim dünyanın en büyükleri. Görüşmelerimiz çok olumlu ve hızlı ilerliyor. Umuyoruz önümüzdeki dönemde bunların da duyurularını yapacağız” ifadelerini kullandı.

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