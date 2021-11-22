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Jasmy coin nedir? Jasmy coin ne kadar oldu, yükselir mi?

22.11.2021 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binance üzerinden satışa çıkmasının sonrasında Jasmy coin sorgulanıyor. Yeni coinler arasında bulunan Jasmy coin'in fiyatı da merak ediliyor. Peki Jasmy coin nedir? Jasmy coin ne kadar oldu, yükselir mi? İşte ayrıntılar...

Jasmy coin nedir? Jasmy coin ne kadar oldu, yükselir mi?

Yeni coinlerden olan Jasmy coin, Binance üzerinden satışa çıkmasının sonrasında önemli bir yükseliş yaşadı. Jasmy coin'in fiyatı ve ne olduğu merak ediliyor. Peki Jasmy coin nedir, ne kadar oldu?

JASMY COİN NEDİR?

Jasmy coin, kullanıcıların Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarından oluşturulan verilerini çeşitli işletmelere satabilecekleri bir veri pazarı projesidir. JASMY, Jasmy veri platformunda ödeme para birimi olarak hizmet veren yerel yardımcı program simgesi olarak biliniyor.

Binance'ın listeleme hakkındaki duyurusunda, “Binance, 22/11/2021 günü saat 15.00'te (TSİ) JasmyCoin'i (JASMY) listeleyecek ve JASMY/BTC, JASMY/BNB, JASMY/BUSD ve JASMY/USDT alım-satım çiftlerini işleme açacaktır.

Kullanıcılar, artık JASMY yatırarak alım-satım hazırlığı yapabilir. JASMY çekim işlemleri 23/11/2021 günü saat 15.00'te (TSİ) açılacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

JASMY COİN NE KADAR OLDU?

Yükselmesi şu anda süren altcoin'in fiyatı Tradingview'in verilerine göre listeleme haberinin sonrasında oldukça bir kısa süre içerisinde yüzde 73 yükselerek 0,143 dolardan 0,248 dolara çıktı.

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