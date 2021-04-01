Kaspersky'ten kripto para yatırımcılarına "güvenlik" uyarısı!

Kaspersky, kripto para birimlerine yatırım yapanlara güvenlik önerilerinde bulundu.

Şirket açıklamasına göre, tüm kripto işlemleri için güvenli bir iletişim kanalı kullanmak hayati önem taşıyor. Örneğin, bir platformun internet sitesine halka açık bir Wi-Fi ağı kullanılarak erişilirse suçlular işlem bilgilerini ele geçirebilir veya varlıkları çalmak amacıyla bir internet sayfasını taklit edebilir.

'HALKA AÇIK AĞI KULLANMAYIN'

Halka açık bir ağ yerine, düzgün bir şekilde güvenliği sağlayacak ev ağı üzerinden alım satım yapmak daha güvenlidir. İlk adım olarak, modemin varsayılan yönlendirici şifresi kullanıcının oluşturduğu bir şifreyle değiştirilmeli. Fabrika ayarlarındaki şifre, aynı modeldeki tüm modemler için genellikle aynıdır ve Wi-Fi ağını kaba kuvvet saldırıları karşısında savunmasız hale getirir.

'ŞİFRELİ BİR VPN KULLANIN'

Her durumda, ekstra bir güvenlik katmanı ekleyen şifreli bir VPN kanalı üzerinden tüm şifreleme işlemlerini yapmak her zaman en iyisidir. Bir VPN hizmeti seçerken, (sağlayıcının sunucu havuzu sayısına ve kalitesine bağlı olan) bağlantı hızına ve ani kapama özelliği (kill switch) olup olmadığına dikkat edilmeli. İkinci adım, yüksek riskli işlemler için özellikle önemlidir. Güvenli iletişim kanalı herhangi bir nedenle düşerse ani kapama özelliği (kill switch), cihazınızın internet bağlantısını otomatik olarak keser ve verilerin şifrelenmeden gönderilmesini önler. -