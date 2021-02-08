Kripto para Bitcoin (BTC): Bitcoin nedir, nasıl alınır? Bitcoin'e nasıl yatırım yapılır, nereden alınır?

İlk olarak 2009 yılında ağı kurulan Bitcoin, 22 Mayıs 2010 tarihinden bu yana hızla yükseliş göstererek kripto para borsasında liderliğini korumaya devam ediyor. Bitcoin nedir, nasıl alınır merak eden kullanıcıların sayısı Twitter'da milyonlarca takipçisi olan ceoların paylaşımıyla merak konusu oldu. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın ve birçok ünlünün paylaşarak desteklediği Bitcoin'in değeri her geçen hızlanarak artıyor. 2021 yılına 42 bin dolarla giren Bitcoin'de sert düşüşler yaşansa da analistler 2021 yılı sonunda Bitcoin fiyatlarının artacağını düşünüyor. Bitcoin'e yatırım yapmak isteyen vatandaşlar bu süreçte Bitcoin (BTC) nasıl alınır sorusuna cevap arıyor. Peki Bitcoin nereden alınır, Bitcoin'e nasıl yatırım yapılır? KRİPTO PARA/ BITCOIN NEDİR? 2009 yılında Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan Bitcoin (sembolü: ₿, kısaltma: BTC) herhangi bir resmi kuruluş ile bağı olmayan ve merkezsiz olan ilk kripto paradır.

Kripto para, işlemleri güvenceye almak için kriptografi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış bir dijital varlık, bir sanal unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz’dir.

Kripto para ne herhangi bir devletin üretmiş olduğu bir para birimi değildir. Merkezsiz çalışan kripto paralar bu yüzden herhangi bir bankaya bağlı olarak çalışmaz. Kripto para herhangi bir şahıs tarafından yönetilmez. Taklidi imkansız olan kripto paranın takası da mümkün değildir. Fiziki bir nesne olmadığı için kazanılmaz.

Peki Bitcoin'e yatırım yapma işlemi nasıl olur? Bitcoin al-sat nasıl yapılır?

Kripto para Dogecoin (DOGE): Dogecoin nedir, nasıl alınır? Dogecoin'e nasıl yatırım yapılır, nereden alınır? BITCOIN NASIL ORTAYA ÇIKTI? Satoshi Nakamoto'nun makalesini yazdığı Bitcoin ağı 3 Ocak 2009'da hayata geçirilmiştir. Satoshi Nakamoto isminin ekibin adı ya da makaleyi yazan kişinin adının mahlası olduğuna dair söylemler vardır fakat bu konuda net bilgi paylaşılmamıştır. 21 milyon sayıya ulaşan Bitcoin, genesis blokta belirtilerek sınırlandırılmıştır. Bitcoin'in ilk işleme alınması ve ilk transferi ise Satoshi Nakamato'ya geliştirmesi için ona yardım sağlayan kriptograf Hal Finney arasında gerçekleşmiştir. İlk alışveriş ise ağın oluşturulmasından yaklaşık bir buçuk yıl sonra, 22 Mayıs 2010 tarihinde 10.000 Bitcoin karşılığında pizza alımı ile gerçekleşmiştir. 22 Temmuz 2013 tarihi itibarıyla dolaşımdaki Bitcoin'lerin toplam değeri 1.2 milyar dolar seviyesindeyken 26.07.2020 tarihi itibarıyla bu değer 182.967.290 milyar dolar olmuştur. Güncel olarak üretilmiş toplam bitcoin miktarı 18.443.043 seviyesine kadar gelmiştir. ALTCOIN NEDİR? Bitcoin dışındaki tüm kripto para birimlerine altcoin denir. Örneğin, etherum, ripple ve dogecoin gibi kripto paralar altcoin olarak geçer. Altcoinlerin adı madeni para anlamına gelen "coin" ile birleşerek kısaltma oluşturur.

Bitcoin, virgülden sonra 100-milyonuncu basamağa kadar birimlere ayrılabilir. Buna ek olarak Derin Ağ'da en çok kullanılan para birimi Bitcoin'dir.

BITCOIN'İN KISALTMASI VE LOGOSU NEDİR? İlk kripto para olan Bitcoin'in kısaltması BTC'dir. Bitcoin'de ₿ sembolü kullanılır.

Bitcoin’in referans uygulaması olarak kabul edilen Bitcoin Core, üzerinde “BC” baş harflerinin yazılı olduğu bir sarı renk ağırlıklı altın sikke görünümünde tasarlandıktan sonra, Bitcointalk.org adlı sitede yeni Bitcoin logosunun şimdiki sembolü açıklandı. BITCOIN HESABI NASIL, NEREDEN AÇILIR? "Bitcoin nasıl alınır" sorusunun cevabı olarak, öncelikle yerli ya da yabancı kripto para borsalarının birisine başvuru oluşturmanız ve kimlik doğrulama yaparak güvenli bir şekilde kayıt oluşturmanız gerekmektedir. Kripto para borsasında kayıt ve güvenlik oldukça önemli olduğu için güvenlik ağına "yüz tanıma, kimlik onaylama, telefon numarası ve e-mail onaylama, tek bir kanaldan hesaba girip yapabilme" gibi güvenlik seviyesi hat safhada olan kripto para borsasında işlem yapılması önerilir. Güvenli bir şekilde kayıt yaptıktan sonra kripto para borsasında işlem yapmaya hazır hale gelmek için, hesabınızda yer alan cüzdan kısmında almak istediğiniz Bitcoin miktarı kadar para bulundurmanız gerekir. Bitcoin hesabınıza para aktarma işlemlerini ise cüzdan ya da benzer yerlerde paranızın bulunduğu hesap bilgilerini güvenli bir şekilde girmeniz yeterli olacaktır. Bitcoin nereden alınır sorusuna ise şöyle cevap verelim; Youtube üzerinden tanınmış ve bilinen yatırım uzmanlarının önerdiği web siteleri tercih edebilirsiniz. Peki Bitcoin al- sat nasıl yapılır?

BITCOIN AL- SAT YAPARKEN YATIRIM ARACI KOMİSYON ALINIR MI? Kripto para borsasına yeni başlayacaklara yatırım araçlarını kullandıkları takdirde az miktarda olsa komisyon aldıklarını belirtelim. Yatırım araçlarının birçoğu yatırım yapacağınız kripto paranın yüzde 'i oranında komisyon alır. Bu oran farklı yatırım araçlarına göre değişebilir. Örneğin, 100 TL'ye BTC aldığınızda yatırım aracı sizden 1 TL komisyon bedeli alacaktır. Kripto para borsasına ilk kez girenlerin yatırım yapmadan önce mutlaka yatırım araçlarının 2021 güncel komisyon oranlarını incelemelerini öneririz. BITCOIN FİYATI YATIRIM ARAÇLARINA GÖRE DEĞİŞEBİLİR Bitcoin fiyatı bazı yatırım araçlarında farklılık gösterebilir. Bu durum yatırımcıları bazen yanıltabilir. Kripto para borsasında benzer durumlar oluşabilir. Kripto para transfer edilebilen, takas yapılabilen ve dijital cüzdanlarda saklanabilen bir para olduğu için sadece sahip olduğu kişinin insiyatifine bağlı olarak fiyatlanır ve yer değiştirir. BITCOIN NASIL ALINIR, NASIL YATIRIM YAPILIR? Yukarıda belirttiğimiz gibi yerel ya da yabancı güvenli bir kripto para borsasında hesap açtıktan ve güvenli bir şekilde kayıt olduktan sonra, hesabınıza EFT, Papara ya da havale yaparak nakit aktarabilirsiniz. Aktarım işlemlerinin ardından talep ettiğiniz kadar Bitcoin alabilirsiniz. Bitcoin al- sat işlemleri yine kayıt olduğunuz yatırım aracının ana menüsünde yer almaktadır. Hesabınıza para aktarırken dikkat etmeniz gereken noktalardan birisi de aynı isim hesabından para aktarmak olacaktır. Birçok yatırım aracı size ait hesaptan para aktarılmasına onay verir. Başka bir kişinin hesabı üzerinden kripto para hesabınıza para aktarmasına izin vermeyebilir. Hesabınıza parayı yatırdıktan sonra talep ettiğiniz kadar BTC alıp bekleyebilirisiniz ya da al-sat yapabilirsiniz. Kripto para borsasında da belirlediğiniz fiyattan alış ve satış emri verebilir aynı zamanda piyasanın çok altında BTC'de satın alabilirsiniz. Örneğin, BTC 100 TL ve siz 80 TL'den alış emri verdiniz. Aynı gün 80 TL'den satış emri veren bir diğer yatırımcı ile talepleriniz eşlenerek işlem yapılabilir.