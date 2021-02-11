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Kripto para Dogecoin (DOGE): Dogecoin nedir, nasıl alınır? Dogecoin'e nasıl yatırım yapılır, nereden alınır?

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 11.02.2021 08:48 | Son Güncelleme

Son günlerin yükselen kripto paralarından birisi de Dogecoin oldu. Dogecoin nedir merak edilirken, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Twitter hesabından destekleyerek paylaşım yaptığı Dogecoin'in değeri yükseldi. Dogecoin'e yatırım yapmak isteyen vatandaşlar bu süreçte Dogecoin (DOGE) nasıl alınır sorusuna cevap arıyor. Peki Dogecoin nereden alınır, Dogecoin'e nasıl yatırım yapılır?

Kripto para Dogecoin (DOGE): Dogecoin nedir, nasıl alınır? Dogecoin'e nasıl yatırım yapılır, nereden alınır?

Kripto para Dogecoin nedir sorusu Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Twitter hesabından Dogecoin'i destekleyen paylaşım yapmasının ardından merak konusu oldu. Musk'ın paylaşımın ardından Dogecoin'in değeri artında, yatırım yapmak isteyen vatandaşlar Dogecoin nereden ve nasıl alınır araştırmasına başladı. Peki Dogecoin'e yatırım yapma işlemi nasıl olur? Dogecoin al-sat nasıl yapılır?

DOGECOIN NEDİR?

Dogecoin (sembolü Ɖ ve D, kısaltma: DOGE) logosunda bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsli bir köpek olan, Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. Diğer internet para birimleirne göre daha hızlı üretilen Dogecoin ilk olarak 8 Aralık 2013 tarihinde başlatılmıştır. 2014 yılında kripto para piyasasında 100 milyar adet Dogecoin sayısına ulaştı. Daha sonra 2014'ün ardından her yıl 5.2 milyar adet Dogecoin üretileceği açıklandı. 1 Şubat 2014 tarihinden sonra 40,578,746,592 adet Dogecoin üretildiği bildirildi.

KRİPTO PARA NEDİR?

Kripto para, işlemleri güvenceye almak için kriptografi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış bir dijital varlık, bir sanal unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz’dir.
Kripto para ne herhangi bir devletin üretmiş olduğu bir para birimi değildir. Merkezsiz çalışan kripto paralar bu yüzden herhangi bir bankaya bağlı olarak çalışmaz. Kripto para herhangi bir şahıs tarafından yönetilmez. Taklidi imkansız olan kripto paranın takası da mümkün değildir. Fiziki bir nesne olmadığı için kazanılmaz.

DOGECOIN'İN SLOGANI NEDİR?

Dogecoin "To the moon!" sloganıyla anılır. Bu slogan Türkçeye, "Aya!" veya "Aya doğru!" şeklinde çevrilir. Dogecoin, son zamanlarda milyonlarca takipçisi bulunan sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarıyla dikkat çekmiştir.

DOGECOIN'İN KISALTMASI VE LOGOSU NEDİR?

Litecoin tabanlı elektronik para birimi olan Dogecoin'in kısaltması DOGE'dur. İnternet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsli bir köpekten esinlenilerek logosu oluşturulmuştur.

DOGECOIN HESABI NASIL, NEREDEN AÇILIR?

Dogecoin nasıl alınır sorusunun cevabı olarak, öncelikle yerli ya da yabancı kripto para borsalarının birisine başvuru oluşturmanız ve kimlik doğrulama yaparak güvenli bir şekilde kayıt oluşturmanız gerekmektedir. Kripto para borsasında kayıt ve güvenlik oldukça önemli olduğu için güvenlik ağına "yüz tanıma, kimlik onaylama, telefon numarası ve e-mail onaylama, tek bir kanaldan hesaba girip yapabilme" gibi güvenlik seviyesi hat safhada olan kripto para borsasında işlem yapılması önerilir. Güvenli bir şekilde kayıt yaptıktan sonra kripto para borsasında işlem yapmaya hazır hale gelmek için, hesabınızda yer alan cüzdan kısmında almak istediğiniz Dogecoin miktarı kadar para bulundurmanız gerekir. Dogecoin hesabınıza para aktarma işlemlerini ise cüzdan ya da benzer yerlerde paranızın bulunduğu hesap bilgilerini güvenli bir şekilde girmeniz yeterli olacaktır. Dogecoin nereden alınır sorusuna ise şöyle cevap verelim; Youtube üzerinden tanınmış ve bilinen yatırım uzmanlarının önerdiği web siteleri tercih edebilirsiniz. Peki Dogecoin al- sat nasıl yapılır?

DOGECOIN AL- SAT YAPARKEN YATIRIM ARACI KOMİSYON ALINIR MI?

Kripto para borsasına yeni başlayacaklara yatırım araçlarını kullandıkları takdirde az miktarda olsa komisyon aldıklarını belirtelim. Yatırım araçlarının birçoğu yatırım yapacağınız kripto paranın yüzde 'i oranında komisyon alır. Bu oran farklı yatırım araçlarına göre değişebilir. Örneğin, 100 TL'ye DOGE aldığınızda yatırım aracı sizden 1 TL komisyon bedeli alacaktır. Kripto para borsasına ilk kez girenlerin yatırım yapmadan önce mutlaka yatırım araçlarının 2021 güncel komisyon oranlarını incelemelerini öneririz.

DOGECOIN FİYATI YATIRIM ARAÇLARINA GÖRE DEĞİŞEBİLİR

Dogcoin fiyatı bazı yatırım araçlarında farklılık gösterebilir. Bu durum yatırımcıları bazen yanıltabilir. Kripto para borsasında benzer durumlar oluşabilir. Kripto para transfer edilebilen, takas yapılabilen ve dijital cüzdanlarda saklanabilen bir para olduğu için sadece sahip olduğu kişinin insiyatifine bağlı olarak fiyatlanır ve yer değiştirir.

DOGECOIN NASIL ALINIR, NASIL YATIRIM YAPILIR?

Yukarıda belirttiğimiz gibi yerel ya da yabancı güvenli bir kripto para borsasında hesap açtıktan ve güvenli bir şekilde kayıt olduktan sonra, hesabınıza EFT, Papara ya da havale yaparak nakit aktarabilirsiniz. Aktarım işlemlerinin ardından talep ettiğiniz kadar Dogecoin alabilirsiniz. Dogecoin al- sat işlemleri yine kayıt olduğunuz yatırım aracının ana menüsünde yer almaktadır. Hesabınıza para aktarırken dikkat etmeniz gereken noktalardan birisi de aynı isim hesabından para aktarmak olacaktır. Birçok yatırım aracı size ait hesaptan para aktarılmasına onay verir. Başka bir kişinin hesabı üzerinden kripto para hesabınıza para aktarmasına izin vermeyebilir. Hesabınıza parayı yatırdıktan sonra talep ettiğiniz kadar DOGE alıp bekleyebilirisiniz ya da al-sat yapabilirsiniz. Kripto para borsasında da belirlediğiniz fiyattan alış ve satış emri verebilir aynı zamanda piyasanın çok altında DOGE'da satın alabilirsiniz. Örneğin, DOGE 100 TL ve siz 80 TL'den alış emri verdiniz. Aynı gün 80 TL'den satış emri veren bir diğer yatırımcı ile talepleriniz eşlenerek işlem yapılabilir.

BANKADAN DOGECOIN'E YATIRIM YAPILABİLİR Mİ?

Banka aracılığı ile güvenli bir şekilde işlem yaparak Dogecoin almak isteyen vatandaşların merak ettiği bankadan Dogecoin alınır mı sorusuna BDDK ile yanıt verelim. Türkiye'deki bütün bankalar BDDK bünyesinde çalıştığı için Dogecoin yatırımı için aracılık yapamazlar. Çünkü BDDK'da kripto para için herhangi bir mevduat hesap kanunu yer almamaktadır. Bu nedenden dolayı herhangi bir banka üzerinden Dogecoin al-sat işlemi şimdilik yapılamamaktadır.

ATM'DEN DOGECOIN HESABINA PARA GÖNDERİLEBİLİR Mİ?

Dogecoin'e yatırım yapmak isteyen yatırımcıların merak ettiği ATM'den kripto para hesabına para gönderilir mi sorusuna ise maalesef işlemin yapılmadığını belirtelim. ATM üzerinden gönderilen paranın gönderici bilgilerini teyit etmek mümkün olmayacağı için bu işlem kabul edilmez. Banka üzerinden havale, EFT ya da Papara yöntemi ile gönderdiğiniz para ise kripto para borsasındaki hesabınıza yansır. Bu işlemi yaptıktan sonra size gönderilen güvenlik kodunu açıklama kısmına eklemek gerekli. Bu açıklama oldukça önemlidir.

DOGECOIN NEDEN YÜKSELİYOR?

DOGE'un son günlerde yaptığı artışın nedenlerinden birisi de meme coin’in yaşadığı DeFi gelişmesi olabileceğini analistler bildirdi. DOGE’nin tokenize edilmiş verdisonu olarak renDOGE, merkeziyetsiz finans kullanıcıları için Ethereum ağında işlem yapılmaya başlıyor.

Kripto para borsasında DeFi yatırımcılarının OpenDAO projesinden aldıkları destekle birlikte ellerindeki Dogecoin’leri kullanabileceğini aktaran analistler, bununla birlikte doların desteklediği bir sabitcoin (stablecoin) olan DOGEO’yu elde edebileceklerini açıkladı.

Ren yatırımcıları ise açıklama yaparak, önemli denetimlerin sona ermesiyle birlikte
DOGE yatırımı yapan kişilerin elindeki renDOGE’lerini teminat olarak göstererek sabitcoine çevirebileceklerini duyurdu.

Reddit’teki SatoshiStreetBets topluluğu ise DOGE'un son zamanlardaki yükselişini, GameStop‘takine (GME) benzeterek "pump" olabileceğini paylaşıyor. DOGE yükselişinin Tesla CEO’su Elon Musk’ın dile getirmesiyle birlikte arttığını vurguluyorlar. DOGE Musk'ın desteğinin ardından önemli ölçüde sıçrama yaşamıştı.


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