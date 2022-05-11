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Kripto para madenciliği (mining) nedir? Mining nasıl yapılır?

10.05.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finans piyasalarını fazlasıyla meşgul eden konulardan biri kripto paralardır. Kripto paraların hayatımıza girmesi ile yeni bir yatırım aracı doğmuştur. Yalnızca dijital ortamda kullanılan bu paralar, kripto para madenciliği adıyla bilinen teknik ile üretilmektedir. Mining nedir, nasıl yapılır?

Kripto para madenciliği (mining) nedir? Mining nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Kripto Para Madenciliği Nedir?
  • Mining Nasıl Yapılır?
  • Mining Türleri Nelerdir?
  • Ekipmana Göre Mining Türleri Nelerdir?

Kripto paralar, elektronik para olarak da bilinmektedir. Kripto para denildiğinde ilk akla gelen Bitcoin’dir. Bitcoin dışında daha birçok dijital para bulunmaktadır. Bu paralar, sanal veya dijital olarak kendi borsalarında yer almaktadır. Kripto borsalarında sayısız işlem yapılabilmektedir. Bu işlemler arasında ise en merak edileni kripto para madenciliği yani mining’dir. Sanal madencilik de denilen bu işlemin nasıl kullanıldığı ise merak konusudur.

Kripto Para Madenciliği Nedir?

Kriptografi, bir diğer adıyla şifreleme bilimi kullanılarak üretilen dijital varlıklara kripto para denir. Bu paraların üretiminde ise Blockchain teknolojisi kullanılır. Blok zincirlerin üzerine şifrelenerek sanal para üretimi yapılır. Bu sanal paraların üretiminde kullanılan bir diğer yöntem ise kripto para madenciliği yani mining yöntemidir. Mining, Türkçe anlamı ile madencilik demektir. Mining yaparak sanal para elde eden kullanıcılara da madenci denmektedir.

Blockchain teknolojisi üzerinde bulunan bloklardaki matematiksel doğrulama işlemlerinin farklı teknikler ile çözümlenmesi, kripto para madenciliği yani mining sistemi olarak adlandırılmaktadır. Kısaca özel yazılım ve donanımlara sahip cihazların karmaşık problemleri çözerek sanal para işlemini onaylaması ve bunun sonucunda yeni üretilen sanal para ile ödüllendirilme yöntemidir. Bitcoin başta olmak üzere altcoin madenciliği gibi tüm işlemler bu yöntem ile birlikte yapılmaktadır.

Mining Nasıl Yapılır?

Kripto para madenciliği için güçlü ekran kartı işlemcilere sahip cihazlara ve donanıma sahip olunması gerekir. Özel ekipmanlara sahip sistemler aracılığı ile yapılan mining işlemi, blok zincir oluşturmaya yarar. Yeni bir blok zincirinin oluşturulabilmesi için matematiksel tabanlı işlemlerin doğru bir şekilde çözülmesi gerekir. Her karmaşık problemin güçlü donanıma sahip cihazlar tarafından çözülmesi ve transfer işlemlerinin yapılması, kullanıcıların kripto para kazanmasını sağlar. Bitcoin madenciliği olarak da bilinen bu işlemde, blok zincirine yeni bloklar eklemek için çeşitli şifreleme yöntemlerinin çözülmesi gerekir.

Mining Türleri Nelerdir?

Kripto para madenciği; bireysel madencilik veya solo madencilik, çiftliklerde toplu madencilik ve bulut madenciliği olmak üzere toplam üç çeşitten oluşmaktadır.

Bireysel madencilik veya solo madencilik: Bu madencilik türünde toplu katılıma gerek yoktur. Kişinin kendi bilgisayarına ve ekipmanlarına dayalı bir madencilik türüdür. Kişi tek başına kripto para madenciliği yapabilmektedir. Ortaya çıkan tüm coinler ve kazançlar kişiye aittir. Bireysel madencilikte ekipman gücü oldukça önemlidir. Bu madencilik türü özellikle yeni çıkan sanal para birimlerinin üretiminde oldukça yararlıdır.

Çiftliklerde toplu madencilik: Yeni blokların ortaya çıkarılmasıyla uğraşan ortak bir bilgi işlem ağıdır. Ortaya çıkarılan coinler, madenciler yani kişiler arasında pay edilmektedir. Günümüzde çiftlik madenciliği daha fazla tercih edilmektedir.

Bulut madenciliği: Kripto para madenciliği için yeterli ekipman ve donanıma sahip olmayanlar için uygun bir madencilik türüdür. Bu madencilik türünde kişiler bulut madencilik servislerinden işlem gücü kiralamaktadır. Kişilerin kiraladıkları bu işlem gücünü, tercih ettikleri madencilik havuzuna yönlendirerek mining işlemi yapılabilmektedir.

Ekipmana Göre Mining Türleri Nelerdir?

Kripto para madenciliğinde kullanılan ekipmanlara göre mining işlemi üç gruba ayrılmaktadır. Bu grupları şu şekilde sıralamak mümkündür:

ASIC tabanlı madencilik: Bünyesinde çok fazla sayıda işlemci barındıran bu madencilik türü, en güçlü mining yöntemlerinden biridir. Uygulamaya Özel Entegre Devreler olarak da isimlendirilen bu madencilik türü, yüksek hesaplama yeteneğine sahiptir. Madencilik işi için geliştirilen cihazların donanımları ve yazılımları özeldir. Özellikle Litecoin ve Bitcoin gibi kripto paraların madenciliğinde bu yöntem tercih edilmektedir.

CPU tabanlı madencilik: CPU ile kripto para madenciliği yapılabilmesi için cihazlara yazılım kurulması gerekmektedir. Bu madencilik türünde yüksek hesaplamaya ihtiyaç duyulmamaktadır.

GPU tabanlı madencilik: Bu madencilik, bilgisayarların ekran kartlarının işlemcileri ile yapılmaktadır. Özellikle karmaşık matematiksel problemlerin çözümünde bilgisayarlar işlemcilerden daha hızlıdır. Bu yüzden GPU tabancı madencilik, CPU tabancı madenciliğin yerini almıştır.

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