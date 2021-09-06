Kripto para piyasasını hareketlendiren adım! Büyük gün yarın! Sosyal medyadan Bitcoin çağrısı yaptılar

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un, Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul etmesinin ardından kripto para piyasasında yükseliş görülmüştü. Son gelen açıklamaya göre El Salvador, Bitcoin'i 7 Eylül tarihinden itibaren piyasada kullanmaya başlayacak.

SOSYAL MEDYADA ÇAĞRI

Twitter ve Reddit gibi platformlarda bazı kullanıcılar, yasanın yürürlüğe gireceği tarih olan 7 Eylül’de 30 dolarlık Bitcoin alma çağrısında bulundu.

Reddit’in Bitcoin’le ilgili 3 milyon üyeli bir kanalında yapılan çağrının ardından Bitcoin fiyatında yükselme görüldü.

Tartışmada herkese aynı anda Bitcoin alma çağrısında bulunuldu.

Bloomberg’in haberine göre konu ile ilgili konuşan Singapur’daki kripto borsası Luno’nun yöneticisi Vijay Ayyar, kullanıcıların böyle bir planı gerçekten koordine edip hayata geçirmelerinin çok zor olduğunu söyledi.

BITCOIN VE ETHER ARTTI

Tüm bu gelişmeler üzerine geçtiğimiz hafta sonu boyunca 50 bin dolar bandında yatay seyreden Bitcoin, haftaya hızlı başladı. Son 24 saatte yaklaşık yüzde 4 değer kazanan kripto para, an itibariyle 51 bin 700 doların üzerinde.

Dünyanın en büyük ikinci kripto parası olan Ethereum ise yüzde 1,6 değer kazanarak 4 bin dolar seviyelerine yaklaştı. Ether an itibariyle 3 bin 940 dolar civarında.

FITCH EL SALVADOR'U UYARDI

El Salvador Başkanı Nayib Bukele, oylama öncesi Kongre'ye, onaylamaları durumunda, yeni düzenlemenin ülkesine, "yatırım, turizm, yenilik ve ekonomik kalkınma" getireceğini söylemişti. El Salvador'un Bitcoin'den beklentisi oldukça yüksek olsa da Fitch uyarıda bulundu.

Fitch, Bitcoin fiyatlarındaki dalgalanmaların ödeme birimi olarak kullanılmasında zorluklar ortaya çıkaracağını rapor etmişti.

IMF de ülkenin Bitcoin'i resmi para olarak kullanmaya başlamasının zorluklar yaratacağını duyurmuştu.

DÜNYA BANKASI OLUMSUZ

Dünya Bankası, El Salvador’un ülkenin Bitcoin’i ekonomisine entegre etme çabasındaki yardım talebini reddetti. Önde gelen finans kurumunun bir sözcüsü Reuters’e Bitcoin’in “çevresel ve şeffaflık eksiklikleri” olduğunu şu sözlerle ifade etti;

“Hükümet Bitcoin konusunda yardım için bize başvursa da, bu, çevresel ve şeffaflık eksiklikleri göz önüne alındığında Dünya Bankası’nın destekleyebileceği bir şey değil.”

Öte yandan Bitcoin destekçisi Anthony Pompliano bu konu hakkında şöyle bir tweet attı;

“Dünya Bankası, Bitcoin’den nasıl para kazanılacağını çözemedi.”

Blok zincir geliştirme şirketi Blockstream’in CSO’su Samson Mow, haberlere karşı rahatsız olduğunu söyledi ve Dünya Bankası’nın eski ve köhne bir kurum olduğunu belirtti.

Kaynak: Reuters



