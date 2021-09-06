FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Para kazanmak için günde 40 bin adım atıyor! 1 lira için müşterinin ayağına iki defa gidiyor

Para kazanmak için günde 40 bin adım atıyor! 1 lira için müşterinin ayağına iki defa gidiyor

06.09.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de ailesine ait olan kıraathanede çalışan Burak Kuş, insanların dışarıya çıkmaya çekindiği sıcak yaz aylarında bile günde yaklaşık 40 bin adım atıyor. 1 lirayı alabilmek için müşterinin ayağına iki defa gittiğini söyleyen Kuş, günde dışarıya 600 bardak çay götürdüğünü sıcak yaz aylarında 2-3 kez tişört değiştirdiğini açıkladı.

Para kazanmak için günde 40 bin adım atıyor! 1 lira için müşterinin ayağına iki defa gidiyor

Eskişehir’de ailesiyle birlikte işlettikleri çay ocağında çalışan 32 yaşındaki Burak Kuş, 9 yıldır bu mesleği yapıyor. Gerek dükkânın içindeki müşterilere gerekse çevre esnafa çay, kahve servisi yapan Kuş, mesleğinin zorluğuna göğüs geriyor. Yaz aylarının ayrı kış aylarının ayrı zorlukları olmasına rağmen günde 40 bine kadar ulaşan adım sayısıyla mesleğini severek yapıyor. Sıcaklığın arttığı günlerde çalışmanın zorluğunu yedek kıyafetler getirerek aşan Burak Kuş, kış aylarında ise sık sık hasta olmaktan kaçamıyor.

"GÜNLÜK 40 BİN ADIMA ULAŞIYORUZ"

Yaptıkları mesleğin zorluğundan bahseden Burak Kuş, günlük adım sayılarının 40 bine kadar ulaştığını belirtti. Yaz aylarında yedek tişörtler taşıdıklarını fakat kış aylarında hasta olmaktan kaçamadıklarını söyleyen Kuş, “Genel hatlarıyla müşteri portföyümüz 50 yaş ve üzerinden oluşuyor.

AW410801_01

Yaşlarından dolayı sabırsız oluyorlar. En çok zorlandığımız nokta bu oluyor. Genel olarak iyiler. Zaten standart kişilerden oluşuyor. Bizim dışarıya da servisimiz çok oluyor. Günlük 40 bin adıma kadar ulaşıyoruz. Genel olarak fiziki bir yorgunluk oluyor. Gündüz yoruluyoruz ama akşam olduğu zaman rahatız. Yaz aylarında günlük 2-3 tane tişört getiriyoruz.

AW410801_06

Terledikçe tişörtlerimizi değiştiriyoruz. Kışın da içerisi sıcak dışarısı soğuk olduğu için çok hasta oluyoruz. En büyük sıkıntımız bu oluyor. Soğuk havada dışarı çay götürüp içeri sıcak havaya girmek bizi sürekli hasta ediyor. Yağmurlu havalarda ayaklarımız sürekli ıslanıyor” ifadelerini kullandı.

AW410801_02

"1 LİRA İÇİN MÜŞTERİNİN AYAĞINA İKİ DEFA GİDİP GELİYORUZ"

Meslekte geçirdiği 9 sene boyunca işini severek yaptığını belirten Burak Kuş, 1 lirayı kazanmak için müşterilerine 2 defa gittiklerini dile getirdi. Günlük tempoları hakkında bilgi veren Kuş, şu sözleri kullandı;

AW410801_03

“Askıda çayı 1 liraya satıyoruz. Müşteriye çayı götürüyoruz. Dükkâna gelip bir süre sonra boşları almak için gidiyoruz. Yani 1 lira için müşterinin ayağına 2 defa gidip geliyoruz. Dışarıda 26 tane telsizimiz var.

AW410801_04

Telefonla sipariş verenlerde var. Günde dışarıya 600 bardağa yakın çay götürüyoruz. Günde 600 defa git gel yapmak yoruyor. Uzakta olan çay götürdüğümüz yerler de var. Bu iş sevmeden yapılmaz”.

AW410801_05

Kaynak: İHA

'Fahiş fiyat' cezası! Firmalar radara alındı'Fahiş fiyat' cezası! Firmalar radara alındı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oltasına takıldı, özelliği şaşkına çevirdi: Hemen öldürünOltasına takıldı, özelliği şaşkına çevirdi: Hemen öldürün
Havaalanında bikini ile yürüyen yolcu şaşkına çevirdiHavaalanında bikini ile yürüyen yolcu şaşkına çevirdi
'Fahiş fiyat' cezası! Firmalar radara alındı'Fahiş fiyat' cezası! Firmalar radara alındı
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni dönem resmen başladı! İşte hayatımızda değişecekler

Yeni dönem resmen başladı! İşte hayatımızda değişecekler

Eğlenmek için gittikleri restoranda birbirine girdiler: 1 ölü

Eğlenmek için gittikleri restoranda birbirine girdiler: 1 ölü

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı

'Fahiş fiyat' cezası! Firmalar radara alındı

'Fahiş fiyat' cezası! Firmalar radara alındı

Evlenene yirmi dört maaş! İşte başvuru şartları

Evlenene yirmi dört maaş! İşte başvuru şartları

Ekonomide yeni yol haritası Resmi Gazete'de

Ekonomide yeni yol haritası Resmi Gazete'de

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması!

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Paketin arkasını çevirince meslek değiştirdi!

Paketin arkasını çevirince meslek değiştirdi!

Tevfik Göksu'dan İSPARK iddiası: 100 milyon lira zararda

Tevfik Göksu'dan İSPARK iddiası: 100 milyon lira zararda

Mühendis üretti! Kilosu 50 bin lira

Mühendis üretti! Kilosu 50 bin lira

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.