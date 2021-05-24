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Kripto para yatırımcısı Tether'de kalmaya devam ediyor! İşte piyasalarda son durum

24.05.2021 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin ve ABD'den gelen sınırlama, vergilendirme ve düzenlemeye ilişkin açıklamaların etkisiyle gelen satışlarla, tüm piyasalarda toplam hacim 1.5 trilyon doların da altına geriledi.

Kripto para yatırımcısı Tether'de kalmaya devam ediyor! İşte piyasalarda son durum

Tüm piyasalara gelen genel satışların etkisiyle, en büyük 100 birimden 90 birimin değeri düşerken, düşenlerden dokuz tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

PİYASA HACMİ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 438 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların altına geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

  • 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar,
  • 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,
  • 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar,
  • 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Son 24 saat içinde 31,227.34 ve 37,263.23 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 7.34 düşüşle 34.639.69 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 19.94 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 25 milyar dolarlık düşüşle 657 milyar dolara indi.

ETH'DE SON 24 SAATTE KAYIP YÜZDE 8.61!

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 1,737.47 ve 2,289.05 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 8.61 düşüşle 2,098.52 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 36.08 ve piyasa hacmi yaklaşık 15 milyar dolarlık düşüşle 247 milyar dolar düzeyindeydi.

YATIRIMCI TEMKİNLİ, TETHER'DEN VAZGEÇMİYOR

Kripto para piyasalarında hafta sonunda yeniden üçüncü sıraya yükselen Tether de 1.00 dolar dolayında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.05 yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 0.19 ve piyasa hacmi de yaklaşık 1.0 milyar dolar artışla 59 milyar dolar düzeyindeydi.

Toplam 10,024 kripto para biriminin işlem gördüğü 382 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 45.7'sini Bitcoin, yüzde 17.2'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 235 milyar dolar düzeyindeydi. (Grafik)

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Kaynak: DHA

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