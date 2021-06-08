Kripto paralar çakıldı! 8 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? | Bugün 8 Haziran Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

İşte 8 Haziran'da Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...

BITCOIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? KRİPTO PARALARDA SON DURUM...

8 Haziran Salı günü Bitcoin ve diğer kripto paralardaki durum merak ediliyor.

BITCOIN NE KADAR? Güne %9,29'luk bir düşüşle başlayan Bitcoin, şu anda $ 32.940,3 yani 283,79 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

Gün aralığında değeri 32.447,0 - 34.047,8 dolar arası değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi $38,90B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU? Ethereum güne %10,07'lik bir düşüşle başladı. Şu anda $ 2.504,12 yani 21,57 Türk Lirası değerinde olan Ethereum gün içinde 2.435,14 - 2.618,70 dolar arası değişim gösterdi.

RİPPLE XRP NE KADAR? Güne %10,74'lük bir düşüşle başlayan Ripple XRP şu anda $ 0,85644 yani 7,38 Türk Lirası değerinde işlem görüyor.