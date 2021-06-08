FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Kripto paralar çakıldı! 8 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? | Bugün 8 Haziran Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Kripto paralar çakıldı! 8 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? | Bugün 8 Haziran Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

08.06.2021 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı emoji paylaşımları sonrası kripto paralarda önemli bir hareketlilik yaşanmıştı. Bitcoin ve diğer kripto paraların 8 Haziran'daki son durumu merak ediliyor. Bugün Bitcoin, Dogecoin, Ripple ve Ethereum güne düşüşle başladı. Peki 8 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 8 Haziran Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

İşte 8 Haziran'da Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...

BITCOIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? KRİPTO PARALARDA SON DURUM...

8 Haziran Salı günü Bitcoin ve diğer kripto paralardaki durum merak ediliyor.

BITCOIN NE KADAR?

BITCOIN NE KADAR?
Güne %9,29'luk bir düşüşle başlayan Bitcoin, şu anda $ 32.940,3 yani 283,79 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.
Gün aralığında değeri 32.447,0 - 34.047,8 dolar arası değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi $38,90B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

ETHEREUM NE KADAR OLDU?
Ethereum güne %10,07'lik bir düşüşle başladı. Şu anda $ 2.504,12 yani 21,57 Türk Lirası değerinde olan Ethereum gün içinde 2.435,14 - 2.618,70 dolar arası değişim gösterdi.

RİPPLE XRP NE KADAR?

RİPPLE XRP NE KADAR?
Güne %10,74'lük bir düşüşle başlayan Ripple XRP şu anda $ 0,85644 yani 7,38 Türk Lirası değerinde işlem görüyor.

DOGECOIN NE KADAR OLDU?

DOGECOIN NE KADAR OLDU?
Güne %13,35'lik bir düşüşle başlangıç yapan Dogecoin, şu anda $ 0,322367 yani 2,78 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Altın satılır mı? Ünlü ekonomist açıkladı

Altın satılır mı? Ünlü ekonomist açıkladı

Erken emekli olmak mümkün!

Erken emekli olmak mümkün!

Destek ödemeleri bugün hesaplarda!

Destek ödemeleri bugün hesaplarda!

Ünlü ekonomistten Bukele'ye destek: Arkandayız başkan!

Ünlü ekonomistten Bukele'ye destek: Arkandayız başkan!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tüm Türkiye Erdoğan'ın açıklamasına kilitlendi

Tüm Türkiye Erdoğan'ın açıklamasına kilitlendi

TÜİK'ten enflasyon açıklaması!

TÜİK'ten enflasyon açıklaması!

AVM'lerde yeni dönem!

AVM'lerde yeni dönem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.