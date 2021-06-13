Kripto paralar değer kazandı! 13 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? | Bugün 13 Haziran Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

İşte 13 Haziran'da Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...
BİTCOİN FİYATLARI NE KADAR OLDU? KRİPTO PARALARDA SON DURUM...
13 Haziran Pazar günü Bitcoin ve diğer kripto paralardaki son durum merak ediliyor.
BİTCOİN NE KADAR OLDU?
Güne %0,09'luk bir yükselişle başlayan Bitcoin şu anda $ 35.293,0 yani 296,00 Türk Lirası değerine sahip.
Gün aralığında 34.827,0 - 35.903,9 dolar arası değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $33,36B.
ETHEREUM NE KADAR?
Güne %0,16 bir artışla başlayan Ethereum, 13 Haziran'da $ 2.323,98 yani 19,49 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.
RİPPLE NE KADAR OLDU?
Güne %0,34'lük bir artışla başlayan Ripple XRP, bugün $ 0,82321 yani 6,90 Türk Lirası değerine sahip.
DOGECOİN NE KADAR?
%0,55'lik bir değer artışı yaşayan Dogecoin, bugün $ 0,307569 yani 2,58 Türk Lirası değerine sahip. Dogecoin gün içinde 0,305272 - 0,312770 dolar arası değişim gösterdi.
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