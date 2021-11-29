Kripto paralarda önemli yükseliş! 29 Kasım Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 29 Kasım Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından kripto para piyasalarında yaşanan son durum merak ediliyor. 29 Kasım Pazartesi haftanın ilk günü Bitcoin'de %4,63 seviyesinde değer artışı meydana geldi. Bitcoin geçtiğimiz günlerde 60 bin doların üzerine çıkmış ve yeniden inmişti. Son olarak bugün ise 57 bin dolar seviyesinde seyretmeyi sürdürüyor. Peki 29 Kasım 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve kripto paralarda son durum...

29 KASIM BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

29 Kasım haftanın ilk günü Bitcoin bugün %4,63'lük bir değer artışı yaşadı. Bitcoin şu anda $57.027,8 yani 726.861,58 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 56.726,7 - 58.228,5 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $30,57B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

%5,15'lik bir değer artışı yaşayan Ethereum şu anda $ 4.307,90 yani 54.878,05 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Bugün %1,51'lik bir değer artışı yaşayan Dogecoin, bugün $ 0,204552 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,202924 - 0,208538 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $1,00B.

RİPPLE XRP NE KADAR?

Bugün %4,01'lik bir değer artışı yaşayan Ripple XRP, şu anda $0,97304 değerine sahip. XRP, gün aralığında 0,96318 - 0,99534 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $2,75B.

