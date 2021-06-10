Kripto paralarda yükseliş! 10 Haziran Bitcoin ne kadar oldu? | Bugün 10 Haziran Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

İşte 10 Haziran'da Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...
BITCOIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? KRİPTO PARALARDA SON DURUM...
10 Haziran Perşembe günü Bitcoin ve diğer kripto paralardaki son durum merak ediliyor.
BİTCOİN NE KADAR OLDU?
Güne %9,57'lik yükselişle başlayan Bitcoin şu anda $ 36.714,3 yani 315,31 Türk Lirası değerine sahip.
Gün aralığında 36.545,7 - 37.595,3 dolar arası değişen Bitcoin'in 24 saatlik toplam hacmi $52,40B.
ETHEREUM NE KADAR OLDU?
Güne %3,59'lik artışla başlayan Ethereum, şu anda $ 2.563,79 yani 22,02 Türk Lirası değerine sahip.
RİPPLE XRP NE KADAR?
%3,80'lik yükseliş yaşayan Ripple XRP, 10 Haziran sabahı $ 0,88681 yani 7,62 Türk Lirası değerine sahip.
DOGECOİN NE KADAR?
%4,47'lik bir değer kazanan Dogecoin, bugün $ 0,334640 yani 2,87 Türk Lirası değerine sahip. Dogecoin gün içinde 0,332560 - 0,344416 dolar arası değişim gösterdi.
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