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Kripto paralarda yükseliş! Bitcoin 20 Ekim'deki son rekorunu kırdı

09.11.2021 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ethereum'un dün yaptığı tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunun ardından Bitcoin de yükselişine devam ederek kendi rekorunu kırdı. Dünyanın en yüksek piyasa değerine sahip olan Bitcoin en yüksek 68 bin 524 dolara yükselerek rekor tazeledi. Bitcoin, en son ProShares'in borsa yatırım fonunun işlem görmesiyle 20 Ekim'de 66 bin 976 doları görmüştü.

Kripto paralarda yükseliş! Bitcoin 20 Ekim'deki son rekorunu kırdı

Son zamanlarda yükselen kripto para birimlerinin yükselişine bir süredir yatay seyreden Bitcoin'de eşlik etti. Dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin salı günü yüzde 4,10’a yakın değer kazanarak 68 bin 524 doların üzerinde işlem gördü.

Bloomberg'te yer alan habere göre Fundstrat’ın yayımladığı bir teknik strateji raporunda, kripto piyasalar gelecek yıl için konsolide olmaya başlamadan önce dördüncü çeyrekte son bir yükseliş gerçekleştirebilir.

Bitcoin’in 20 Ekim’de neredeyse 67 bin dolara ulaşarak Nisan ayındaki rekoru egale etmişti. ProShares’in Bitcoin vadelilerine dayalı Borsa yatırım fonunun açılışta 1,2 milyar dolarlık hacme ulaşması da Ekim’deki rekorda etkili olmuştu.

ETHEREUM REKOR TAZELEDİ

Ethereum da son günlerdeki yükselişiyle rekor tazelemişti. Ekim ayı başında 3 bin dolar civarında bulunan Ether, yüzde 50’den fazla yükselişle 4 bin 826 doların üzerine tırmandı.

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