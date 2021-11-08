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Ethereum tüm zamanların rekorunu kırdı! Bitcoin yükselişte, Floki, Hamster, Shiba düşüşte

08.11.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paraların atası olarak bilinen Bitcoin'den sonra gelen Ethereum bugün tarihi zirvesini görerek 4 bin 766 dolara yükseldi. Öte yandan Ethereum'daki yükselişe ile birlikte Bitcoin de 3 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Yatırımcıların yeni gözdesi Shiba Inu ile rakip gösterilen Floki Inu ise değer kaybetmeye devam ediyor. Öte yandan yükselişiyle dikkat çeken Hamster token sosyal medyadaki bazı iddialar sonrasında düştü.

Ethereum tüm zamanların rekorunu kırdı! Bitcoin yükselişte, Floki, Hamster, Shiba düşüşte

Son zamanlarda gözde olan birçok kripto parada düşüş varken Ethereum bugün saatlerinde 4 bin 766 dolara yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü.

Daha sonra Etherum öğle saatlerinde 4 bin 730 dolara kadar geri çekildi.

Son verilere göre, Ethereum madencilik faaliyetlerinden toplamda 17 milyar dolar gelir elde edilirken bu rakam Bitcoin madencileri için 13.6 milyar dolarda kaldı.

BITCOIN DE YÜKSELİŞTE

Binance verileirne göre güne en düşük 61 bin 468 dolar seviyelerinde başlayan Bitcoin ise öğle saatlerinde 61 bin dolar 350 seviyesine kadar yükseldi.

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in 20 Ekim’de 67 bin 016’lık rekor seviyeye ulaşmasından bu yana düşüşteydi.

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FLOKI INU DÜŞTÜ

İş insanı Elon Musk'ın tweet'lerinden destek alan ve yatırımcıların dikkatini çeken Floki coin yükselişine devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Musk, Dogecoin hakkında attığı tweetlerle bu altcoine yatırımcıların talebinin artmasına sebep olmuştu, bunun sonucunda ise Dogecoin bir anda hızlı şekilde yükselişe geçmişti.

Coinmarketcup verilerine göre Floki Inu 0.0002361 dolar seviyelerine kadar geriledi.

SHIBA INU DEĞER KAYBETTİ

Kripto para piyasasının son dönemdeki gözdelerinden olan Shiba Inu’da ise değer kaybı yaşandı.

Ünlü milyarder Elon Musk’ın twitleri sonrası bu yıl en çok kazandıran paraların arasına giren Shiba Inu, bugün düşüşe geçti. Shiba Inu bugün yüzde 4,45 değer kaybıyla 0.00005414 seviyesinden işlem görüyor.

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HAMSTER TOKEN

Binance Smart Chain ağında topluluğa ait merkeziyetsiz bir proje olan Hamster token Pancakeswap'ta satışa çıktığı ilk günden itibaren yatırımcılardan büyük ilgi gördü.

Twitter kurucusu Jack Dorsey ve Elon Musk'ın desteklediği iddia edilen token, sosyal medyada yayılan bazı iddialar sonrasında düşüşü dikkat çekti.

Coinmarketcup verilerine göre Hamster token bugün 0.00000003151 dolardan fiyatlanıyor.

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