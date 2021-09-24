FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 16 şehri birbirine bağlıyor! Dev köprünün çelik halatları Eyfel kulesiyle eşit

16 şehri birbirine bağlıyor! Dev köprünün çelik halatları Eyfel kulesiyle eşit

24.09.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan yollar üzerinde stratejik konuma sahip olan 660 metre uzunluğundaki Kömürhan Köprüsü, açıldığı 2 Ocak’tan bu yana sürücülere güvenli yol imkanı sunarak mesafe ve konfor kolaylığı sağlıyor. 16 şehri birbirine bağlayan köprünün yapımında Eyfel kulesinde kullanılan çelik halat miktarına eşit halat kullanıldı.

16 şehri birbirine bağlıyor! Dev köprünün çelik halatları Eyfel kulesiyle eşit

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce 2014 yılında yapımına başlanan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan 660 metre uzunluğundaki yeni Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tünelinin geçtiğimiz ocak ayında düzenlenen törenle resmi açılışı gerçekleştirilmişti.

Toplam uzunluğu 5 bin 155 metre olan projede 2 bin 400 metre uzunluğunda çift tüp tünel, bir adet 660 metre gergin eğik kablolu köprü ve bir adet 123 metre uzunluğunda betonarme köprü bulunan yeni Kömürhan Köprüsü, ters Y tipi kule olarak tasarlandı.

1d89d3f7-7899-41dd-ada1-86485a6ab8c6

Eyfel Kulesi’nde kullanılan çelik miktarına eşit olan 7 bin ton çelik kullanılan Kömürhan Köprüsü’nün kaynak boyunun yaklaşık 450 kilometre, çelik segmentlerin kule bağlantısını sağlayan kablo uzunluğunun ise 853 kilometre olduğu kaydedildi.

df4f5101-fc9c-49e7-841b-02a15bceb2fd

Tek pilonlu ve orta açıklığının 380 metre olması sebebiyle dünya literatüründe 4. sırada yer alan köprü ile devamındaki 2 buçuk kilometrelik çift tüp tünelin de trafiğe açılması ile birlikte 16 ilin bağlantısı olan Malatya-Elazığ arasındaki karayolu ulaşımını daha rahat, hızlı ve emniyetli bir şekilde gerçekleştiren köprü, zaman ve akaryakıttan tasarruf edilmesini sağlayarak ekonomiye katkı sağlıyor.

98adc6ca-f4c3-45b9-8eea-dcce3c239436

"UÇAK PİSTİ GİBİ YOLLAR"

Köprü ve tünellerin özellikle ekonomik yönden kendilerine katkı sağladığını ifade eden uzun yol şoförü İlyas İçen, “Yaklaşık 9 yıldır uzun yol şoförlüğü yapıyorum. Eski yol biraz tehlikeliydi. Virajlıydı ve yakıt tasarrufu azdı. Yakıtımız fazla gidiyordu. Şimdi Allah devletimizin birini bin etsin. Bizim için tüneller yapmış.

71e4cdd4-dc2e-4025-86ef-f9340b15a9f1

Yollarda rahat rahat gidip geliyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Hemen her şeyde faydası var, fazla yorulmuyoruz, arabalarımız yollarda yıpranmıyor. Uçak pisti gibi yollar, insan bu yollarda yorulmaz ki" dedi.

3119cec2-e101-4259-a0d8-b79b93565f1c

"ESKİ YOLLARLA ARASINDA DAĞ KADAR FARK VAR"

Yolların eskiye göre daha konforlu olduğunu ve 44 yıldır şoförlük yaptığını belirten tır şoförü Mehmet Ali Yaman, "Şoför olarak bu yollar çok güzel diyorum. Bundan daha güzel bir şey var mı, eski yollarla şimdiki yollar dağ kadar fark var.

578c5aba-a8d4-4743-a61d-3a17d827604b

Eskiden kazalar çok olurdu. Kaç kez arabaların aşağıya uçtuğunu gördük. Şu anda öyle bir şey yok ama şimdi hemen aşağıya indik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Vergi kanunları haftaya TBMM gündeminde!Vergi kanunları haftaya TBMM gündeminde!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni dönem başladı! Sayı 50 bine yaklaştıYeni dönem başladı! Sayı 50 bine yaklaştı
Canlı yayında ibretlik olay: 4 eş normal, karısıyla paylaşacağımCanlı yayında ibretlik olay: 4 eş normal, karısıyla paylaşacağım
Tüik verileri açıkladı! Hizmet sektörü yükseldiTüik verileri açıkladı! Hizmet sektörü yükseldi
Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Henüz 5 günlük evlilerdi! Yeni evli çiftin kavgası kanlı bitti

Henüz 5 günlük evlilerdi! Yeni evli çiftin kavgası kanlı bitti

ABD'de dikkat çeken açıklama: Son büyük varyant olabilir

ABD'de dikkat çeken açıklama: Son büyük varyant olabilir

Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili çarpıcı açıklama

Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili çarpıcı açıklama

Vergi kanunları haftaya TBMM'de!

Vergi kanunları haftaya TBMM'de!

Gram altının fiyatı 500 lirayı geçti!

Gram altının fiyatı 500 lirayı geçti!

Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını açıkladı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Her gün evde altın üretiyorlar! "Herkes yapabilir"

Her gün evde altın üretiyorlar! "Herkes yapabilir"

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Ucuz ev cenneti' olarak biliniyordu! Tavan yaptı

'Ucuz ev cenneti' olarak biliniyordu! Tavan yaptı

Ünlü Yatırım Holding banka kurmak için başvuru yaptı

Ünlü Yatırım Holding banka kurmak için başvuru yaptı

Kraken: Bitcoin için tarihi gelişme olacak!

Kraken: Bitcoin için tarihi gelişme olacak!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.