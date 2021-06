Meksika'nın üçüncü zengini: Bankamda kripto para kullanılabilecek

Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yatırımcıları heyecanlandıran milyarder yatırımcı Ricordo Salinas Pliego, sahibi olduğu Banco Azteca’nın bankacılık operasyonlarında bitcoin kullanmaya başlayabileceğini söyledi.

Milyarder Michael Saylor’ın Bitcoin tavsiyesi yaptığı tweete yanıt veren Pliego; “Elbette Bitcoin kullanılmasını tavsiye ediyorum. Ben ve bankam Meksika’da Bitcoin’i kabul eden ilk banka olmak için çalışıyoruz, daha fazla ayrıntıya veya bilgiye ihtiyacınız olursa beni Twitter hesabımdan takip edin” açıklamasında bulundu.

Sure, I recommend the use of #Bitcoin, and me and my bank are working to be the first bank in Mexico to accept #Bitcoin, if you need more details or information follow me on my Twitter account ????.