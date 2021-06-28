Meksika'nın üçüncü zengini: Bankamda kripto para kullanılabilecek

Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yatırımcıları heyecanlandıran milyarder yatırımcı Ricordo Salinas Pliego, sahibi olduğu Banco Azteca’nın bankacılık operasyonlarında bitcoin kullanmaya başlayabileceğini söyledi.

"MEKSİKA'DA BITCOIN'I KABUL EDEN İLK BANKA OLACAĞIZ"

Milyarder Michael Saylor’ın Bitcoin tavsiyesi yaptığı tweete yanıt veren Pliego; “Elbette Bitcoin kullanılmasını tavsiye ediyorum. Ben ve bankam Meksika’da Bitcoin’i kabul eden ilk banka olmak için çalışıyoruz, daha fazla ayrıntıya veya bilgiye ihtiyacınız olursa beni Twitter hesabımdan takip edin” açıklamasında bulundu.

Sure, I recommend the use of #Bitcoin, and me and my bank are working to be the first bank in Mexico to accept #Bitcoin, if you need more details or information follow me on my Twitter account ????. — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 27, 2021

MEKSİKA’NIN ÜÇÜNCÜ EN ZENGİNİ

Pliego önceki yıl yaptığı bir paylaşımda portföyünün yüzde 10’unu kripto paraya yatırdığını belirtmişti. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, Meksikalı zenginin serveti bu yıl 2,8 milyar dolar artarak 15,8 milyar dolara ulaştı. Meksika'nın üçüncü zengini olarak bilinen Pliego bankacılık, yayıncılık ve perakende sektörlerinde faaliyet yürütüyor.



