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Meksika'nın üçüncü zengini: Bankamda kripto para kullanılabilecek

28.06.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, Meksika'nın üçüncü zengini olan milyarder Ricardo Salinas Pliego, bankasının Bitcoin'i kabul etmeye hazırlandığını açıkladı.

Meksika'nın üçüncü zengini: Bankamda kripto para kullanılabilecek

Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yatırımcıları heyecanlandıran milyarder yatırımcı Ricordo Salinas Pliego, sahibi olduğu Banco Azteca’nın bankacılık operasyonlarında bitcoin kullanmaya başlayabileceğini söyledi.

"MEKSİKA'DA BITCOIN'I KABUL EDEN İLK BANKA OLACAĞIZ"

Milyarder Michael Saylor’ın Bitcoin tavsiyesi yaptığı tweete yanıt veren Pliego; “Elbette Bitcoin kullanılmasını tavsiye ediyorum. Ben ve bankam Meksika’da Bitcoin’i kabul eden ilk banka olmak için çalışıyoruz, daha fazla ayrıntıya veya bilgiye ihtiyacınız olursa beni Twitter hesabımdan takip edin” açıklamasında bulundu.

MEKSİKA’NIN ÜÇÜNCÜ EN ZENGİNİ

Pliego önceki yıl yaptığı bir paylaşımda portföyünün yüzde 10’unu kripto paraya yatırdığını belirtmişti. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, Meksikalı zenginin serveti bu yıl 2,8 milyar dolar artarak 15,8 milyar dolara ulaştı. Meksika'nın üçüncü zengini olarak bilinen Pliego bankacılık, yayıncılık ve perakende sektörlerinde faaliyet yürütüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika Kripto para
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