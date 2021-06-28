FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Kripto para borsası Binance için çarpıcı karar: Operasyonlarını durduruyor! İşte son gelişmeler

Kripto para borsası Binance için çarpıcı karar: Operasyonlarını durduruyor! İşte son gelişmeler

28.06.2021 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem Türkiye hem de dünyada en çok tercih edilen kripto para borsalarından biri olan Binance ise yaptığı bir açıklama ile operasyonlarını durduracağını belirtti. Edinilen bilgiye göre bunun sebebi ise FCA’nın Binance’den operasyonlarını durdurmasını istemesi. Binance'e çarşamba gününe kadar süre verildi.

Kripto para borsası Binance için çarpıcı karar: Operasyonlarını durduruyor! İşte son gelişmeler

Binance geçen haziran döneminde ülkede regüle bir kurumun satın alındığını açıklamıştı. İngiltere Mali Davranış Otoritesi (FCA) tarafından yapılan açıklamaya göre kuruluşun önden yazılı izin almadan İngiltere faaliyetlerine devam etmesi yasak olacak.

Kuruluşa çarşamba akşamına kadar tüm tanıtım ve finansal amaçlı promosyonları kaldırması için ek süre tanındı.

Binance, ayrıca internet sitesinde ve sosyal medya kanallarında artık İngiltere'de faaliyette bulunmayacağını duyurmak zorunda olacak.

849 MÜŞTERİ DOLANDIRILMIŞTI

İngiliz The Times’ın haberine göre İngiltere’de bulunan TSB, 5 milyon müşterisinin kripto para borsalarına para gönderimini yasaklamaya hazırlanıyor. Banka tarafından yapılan araştırmalar sonucundan 14 Mart-15 Nisan tarihleri arasında 849 müşteri sahte cüzdanlar üzerinden dolandırıldı. Bu süreçte banka Binance ile iletişime geçti fakat karşılık bulamadı.

El Salvador'un Bitcoin'i kullanma tarihi belli oldu!El Salvador'un Bitcoin'i kullanma tarihi belli oldu!

BINANCE'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

TSB’nin iletişim kuramadığı Binance tarafında ise sözcü bir açıklamada bulundu. Binance sözcüsü “Binance kullanıcılarını dolandırıcılıktan koruma konusunda çok ciddi. Bu iddialardan haberdar olduğumuzda harekete geçiyor ve kolluk kuvvetleriyle çalışıyoruz. Bu konuda mükemmel sicilimiz var” yorumunda bulunmuştu.

Kraken Küresel Uyumluluk Başkanı Steven Christie ise “Kraken’in dolandırıcılık olaylarına ilişkin yardım çağrılarına yanıt vermediği iddiasını kategorik olarak reddediyoruz. Kraken 2020 yılında kolluk kuvvetlerinden gelen 1000’den fazla farklı talebe yanıt verdi” açıklamasını yapmıştı.

Filistin parasal bağımsızlığını kazanmak için dijital para çıkarmaya çalışıyorFilistin parasal bağımsızlığını kazanmak için dijital para çıkarmaya çalışıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeğinin yanına yaklaşamayınca, talep patladı! Gerçeğinin yanına yaklaşamayınca, talep patladı!
PARTNER"Dedikodu olmasın diye kızımla program yapacağım""Dedikodu olmasın diye kızımla program yapacağım"
26 Haziran Cumartesi Bitcoin, Ethereum, Dogecoin XRP ne kadar? 26 Haziran Cumartesi Bitcoin, Ethereum, Dogecoin XRP ne kadar?
Anahtar Kelimeler:
bitcoin İngiltere Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Takla atan otomobilin sürücüsü: Bir sigara verin, gözünüzü seveyim

Takla atan otomobilin sürücüsü: Bir sigara verin, gözünüzü seveyim

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Temmuz genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Temmuz genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! 5 gün sonra başlıyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! 5 gün sonra başlıyor

Maaşlara Temmuz’da ne kadar zam gelecek?

Maaşlara Temmuz’da ne kadar zam gelecek?

27 Haziran Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları...

27 Haziran Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları...

Binance operasyonlarını durduruyor!

Binance operasyonlarını durduruyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

İş arayanlara müjde! On binlerce işçi aranıyor…

İş arayanlara müjde! On binlerce işçi aranıyor…

Dünyanın en mutlu ülkesi işçi arıyor

Dünyanın en mutlu ülkesi işçi arıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.