Kripto para borsası Binance için çarpıcı karar: Operasyonlarını durduruyor! İşte son gelişmeler

Binance geçen haziran döneminde ülkede regüle bir kurumun satın alındığını açıklamıştı. İngiltere Mali Davranış Otoritesi (FCA) tarafından yapılan açıklamaya göre kuruluşun önden yazılı izin almadan İngiltere faaliyetlerine devam etmesi yasak olacak.

Kuruluşa çarşamba akşamına kadar tüm tanıtım ve finansal amaçlı promosyonları kaldırması için ek süre tanındı.

Binance, ayrıca internet sitesinde ve sosyal medya kanallarında artık İngiltere'de faaliyette bulunmayacağını duyurmak zorunda olacak.

849 MÜŞTERİ DOLANDIRILMIŞTI

İngiliz The Times’ın haberine göre İngiltere’de bulunan TSB, 5 milyon müşterisinin kripto para borsalarına para gönderimini yasaklamaya hazırlanıyor. Banka tarafından yapılan araştırmalar sonucundan 14 Mart-15 Nisan tarihleri arasında 849 müşteri sahte cüzdanlar üzerinden dolandırıldı. Bu süreçte banka Binance ile iletişime geçti fakat karşılık bulamadı.

BINANCE'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

TSB’nin iletişim kuramadığı Binance tarafında ise sözcü bir açıklamada bulundu. Binance sözcüsü “Binance kullanıcılarını dolandırıcılıktan koruma konusunda çok ciddi. Bu iddialardan haberdar olduğumuzda harekete geçiyor ve kolluk kuvvetleriyle çalışıyoruz. Bu konuda mükemmel sicilimiz var” yorumunda bulunmuştu.

Kraken Küresel Uyumluluk Başkanı Steven Christie ise “Kraken’in dolandırıcılık olaylarına ilişkin yardım çağrılarına yanıt vermediği iddiasını kategorik olarak reddediyoruz. Kraken 2020 yılında kolluk kuvvetlerinden gelen 1000’den fazla farklı talebe yanıt verdi” açıklamasını yapmıştı.



