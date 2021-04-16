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Merkez Bankası’ndan Bitcoin’e müdahale | Merkez Bankası'ndan kripto para yasağı | Bitcoin yasak mı?

16.04.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası’nın 16 Nisan gece saatleri itibariyle Resmi Gazete’de yayınlanan kararına göre, Kripto para piyasasındaki sanal varlıklar hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak ödemelerde kullanılamayacak. Uzmanlar, kripto paraların sıklıkla tercih edilmesinden sonra devletlerden bu tarz müdahalelerin gelebileceği konusunda uyarmıştı. Bitcoin ve Ethereum yatırımcıları 30 Nisan’dan itibaren sanal varlıklarını ödeme işlemlerinde kullanamayacak.

Merkez Bankası’ndan Bitcoin’e müdahale | Merkez Bankası'ndan kripto para yasağı | Bitcoin yasak mı?

Kripto paraların son zamanlarda oldukça popüler olması ile gündemde sıklıkla yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ani bir yükselişle zirveyi gören kripto paralar arasında Bitcoin ve Ethereum, piyasa hacminin büyük çoğunluğuna sahip en büyük iki sanal para birimi arasında yer alıyor. Merkez Bankası da kripto paraların bu kadar popüler olmasından sonra, 16 Nisan gecesi Resmi Gazete’de açıklanan kararla, Bitcoin ve Ethereum gibi para birimlerine müdahale kararı aldı.

BİTCOİN YASAKLANDI MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kripto para kullanımına dair yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre kripto varlığın, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade ettiği belirtildi.

Yönetmelikte, kripto varlıkların, ödemelerde doğrudan veya dolaylı bir şekilde kullanılamayacağı ve kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacağı vurgulandı.

kripto yönetmeliği

Ödeme hizmeti sağlayıcılarının, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyeceği, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamayacağı da ifade edildi.

30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre ayrıca, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin resmi gazete
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
işiniz gücünüz yok milletin kazandığı iki kuruşu vergi getiremediğiniz için bu müdahaleyi yapıyorsunuz
Teknolojik gelişimlere kılıç sallamak ülkece bizim işimiz. Vallahi bravo ????????????
Sizene kardeşim millet ne kullanırsa kullanır.Tabi sanal paradan millet köşeyi döndü sizin zorunuza gitti anlaşılan.Hep sizmi kazanacaksınız biraz vatandaşta vergisiz kazansın değil mi:)ma yakında yüklü vergide alırsınız

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