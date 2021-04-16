Merkez Bankası’ndan Bitcoin’e müdahale | Merkez Bankası'ndan kripto para yasağı | Bitcoin yasak mı?

Kripto paraların son zamanlarda oldukça popüler olması ile gündemde sıklıkla yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ani bir yükselişle zirveyi gören kripto paralar arasında Bitcoin ve Ethereum, piyasa hacminin büyük çoğunluğuna sahip en büyük iki sanal para birimi arasında yer alıyor. Merkez Bankası da kripto paraların bu kadar popüler olmasından sonra, 16 Nisan gecesi Resmi Gazete’de açıklanan kararla, Bitcoin ve Ethereum gibi para birimlerine müdahale kararı aldı.

BİTCOİN YASAKLANDI MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kripto para kullanımına dair yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre kripto varlığın, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade ettiği belirtildi.

Yönetmelikte, kripto varlıkların, ödemelerde doğrudan veya dolaylı bir şekilde kullanılamayacağı ve kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacağı vurgulandı.