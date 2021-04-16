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Merkez Bankası'ndan son dakika kripto para açıklaması: Resmen yasaklandı!

16.04.2021 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TCMB tarafından yapılan son dakika kripto para açıklamasında, " Kripto varlıkların ödemelerde kullanılmamasına yönelik düzenleme çalışması tamamlanmıştır." denildi. Açıklamada, kripto paranın riskleri vurgulanarak “'Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik' yürürlüğe konulmuştur" ifadeleri yer aldı.

Merkez Bankası'ndan son dakika kripto para açıklaması: Resmen yasaklandı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) resmi internet sitesinde yer alan duyuruda son dakika kripto para açıklaması yapıldı. Merkez Bankası duyurusunda, "Kripto varlıkların ödemelerde kullanılmamasına yönelik düzenleme çalışması tamamlanmıştır." denildi. Açıklama metninde, kripto paranın riskleri vurgulanarak “'Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik' yürürlüğe konulmuştur" ifadeleri yer aldı.

MERKEZ BANKASI'NDAN KRİPTO PARA AÇIKLAMASI

Merkez Bankası'nın kripto para metninde şu açıklama yer aldı;

"Kripto varlıklar herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi, anonim yapıları nedeniyle yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi ile işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması gibi nedenlerle ilgili taraflar açısından önemli riskler barındırmaktadır.

Son dönemde, söz konusu varlıkların ödemeler alanında kulanılmasına ilişkin çeşitli girişimlerin oluşmaya başladığı gözlenmiştir. Bu varlıkların ödemelerde kullanılmasının, yukarıda bahsedilen sebeplerle işlemin tarafları açısından telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali bulunduğu ve bu alanda mevcutta kullanılan yöntem ve araçlara karşı güven zaafiyeti meydana getirebilecek unsurlar içerdiği değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunda yer alan yetkiler çerçevesinde “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” yürürlüğe konulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete TCMB
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