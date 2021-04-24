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Paribu kimin? Paribu nedir? Paribu CEO'su Yasin Oral kim?

24.04.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki kripto para borsalarından biri olan Thodex’in kapatılıp, kurucusunun da 2 milyar dolar ile yurtdışına kaçması iddialarının ardından gözler kripto para borsasına çevrildi. Türkiye menşeili bir diğer kripto para borsası olan Paribu da bu olaydan sonra kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Paribu kimin? Paribu nedir? Paribu CEO'su Yasin Oral kim?

Paribu kimin? Paribu nedir? Paribu CEO'su Yasin Oral kim?

Paribu geçtiğimiz günlere erişim sorunuyla gündeme gelmiş, Paribu yetkilileri de servis sağlayıcı kaynaklı bazı sorunlar olduğunu ve bunu düzeltmek için çalışmaya devam ettiklerini bildirmişti.

PARİBU KİMİN?

Paribu, 2017'de kullanıma sunulmuştur. Paribu, Kripto para alım satım platformudur. Paribu, 2015'te ön hazırlık çalışmalarına başlamıştır. 2016'da kurulmuş, 14 Şubat 2017'de halkın kullanımına açılmıştır.

Paribu, Türkiye'nin en yüksek hacimli hacimli dijital varlık işlem platformudur. Hızlı ve tümüyle güvenli olarak Bitcoin (BTC) olmak üzere birçok kripto para için alım satım işlemine aracılık eden Paribu, 14 Şubat 2017'de kullanıma açılmıştır. Paribu'nun CEO'su Yasin Oral'dır. Paribu, Türk Lirası ile kripto para alış veya satış işlemleri yapılabilen bir kripto para borsasıdır.

Paribu kimin? Paribu nedir? Paribu CEO'su Yasin Oral kim?

PARİBU NEDİR?

Paribu, Türk Lirası ile kripto para alış veya satış işlemleri yapılabilen bir kripto para borsasıdır.

Paribu kimin? Paribu nedir? Paribu CEO'su Yasin Oral kim?

YASİN ORAL KİMDİR?

1985 yılında Ankara'da doğan Yasin Oral, yazılım çalışmalarına lise döneminde başladı. 2001'de, henüz lise öğrencisiyken TÜBİTAK'ın bir yarışmasına katıldı ve TÜBİTAK web sitesi geliştirmelerine dışarıdan destek sağladı.

Üniversite yıllarında taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren bir internet sitesi kurdu ve site kısa süre içinde nakliyeciler arasındaki koordinasyonu sağlayan tek platform haline geldi.

2009'da Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan Oral, 2010'da Türkiye'nin ilk online matbaası matbuu.com'u hayata geçirdi.

MERKEZ BANKASI KISITLAMA GETİRDİ

Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde kripto varlıkların ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılamayacağına dair bir yönetmelik yayınladı. İlgili düzenlemenin 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklandı.

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