Paribu kimin? Paribu nedir? Paribu CEO'su Yasin Oral kim?

Paribu geçtiğimiz günlere erişim sorunuyla gündeme gelmiş, Paribu yetkilileri de servis sağlayıcı kaynaklı bazı sorunlar olduğunu ve bunu düzeltmek için çalışmaya devam ettiklerini bildirmişti.
Paribu, 2017'de kullanıma sunulmuştur. Paribu, Kripto para alım satım platformudur. Paribu, 2015'te ön hazırlık çalışmalarına başlamıştır. 2016'da kurulmuş, 14 Şubat 2017'de halkın kullanımına açılmıştır.
Paribu, Türkiye'nin en yüksek hacimli hacimli dijital varlık işlem platformudur. Hızlı ve tümüyle güvenli olarak Bitcoin (BTC) olmak üzere birçok kripto para için alım satım işlemine aracılık eden Paribu, 14 Şubat 2017'de kullanıma açılmıştır. Paribu'nun CEO'su Yasin Oral'dır. Paribu, Türk Lirası ile kripto para alış veya satış işlemleri yapılabilen bir kripto para borsasıdır.
Paribu, Türk Lirası ile kripto para alış veya satış işlemleri yapılabilen bir kripto para borsasıdır.
1985 yılında Ankara'da doğan Yasin Oral, yazılım çalışmalarına lise döneminde başladı. 2001'de, henüz lise öğrencisiyken TÜBİTAK'ın bir yarışmasına katıldı ve TÜBİTAK web sitesi geliştirmelerine dışarıdan destek sağladı.
Üniversite yıllarında taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren bir internet sitesi kurdu ve site kısa süre içinde nakliyeciler arasındaki koordinasyonu sağlayan tek platform haline geldi.
2009'da Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan Oral, 2010'da Türkiye'nin ilk online matbaası matbuu.com'u hayata geçirdi.
Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde kripto varlıkların ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılamayacağına dair bir yönetmelik yayınladı. İlgili düzenlemenin 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklandı.
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