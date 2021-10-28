FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Rekora doymuyor! Shiba Inu piyasa değeri ve hacmiyle Dogecoin'i geride bıraktı

Rekora doymuyor! Shiba Inu piyasa değeri ve hacmiyle Dogecoin'i geride bıraktı

28.10.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripta para piyasasında yer alan yatırımcılar nefeslerini tutarak Shiba Inu’nun çarpıcı yükselişini izliyor. Coinmarketcup'ta dünkü listede Dogecoin'in hemen arkasında yer alan ve 11. sırada olan Shiba Inu, bugün atağa geçerek 8. sıraya yerleşti.

Rekora doymuyor! Shiba Inu piyasa değeri ve hacmiyle Dogecoin'i geride bıraktı

Kripto para dünyasında gerilim filmi izler gibi anlar yaşanıyor. Coinmarketcup'ta yer alan sıralamaya göre, Shiba Inu'nun piyasa hacmi ve değeri Elon Musk'ın göz bebeği DOGE'u geride bıraktı. Yatırımcılar hızlı yükselişi dikkatle takip ediyor.

SHIB REKOR KIRDI

Şaka olarak piyasaya sürülen ve herhangi bir amaca hizmet etmeyen Shiba Inu bilinen tüm Kripto Para birimleri düşerken sadece dün yüzde 80’e yakın prim yaptı.

Bugün içinde yaklaşık yüzde 47'ye yakın prim yapan meme coinin bir sıfır atmasına çok az zaman kaldı.

Shiba Inu yatırımcıları sayesinde son 24 saatte yaklaşık 46 trilyon adetlik işlem hacmine ulaşıldı.

Shiba Inu son 24 saatte en düşük 0.00005493 dolar, en yüksek de 0.00008845 dolar seviyesini gördü.

shiba

SHIBA INU, DOGE'U SIRASINDAN ETTİ

SHIBA böylece piyasa değeri bakımından en büyük 8. kripto para oldu. Tabii fiyatlarda yaşanan büyük oynaklık sebebiyle bu seviyede kalıp kalamayacağı henüz belirsiz. SHIBA son 1 haftada yüzde 167 değer kazanırken aylık yükselişi yüzde 680'i aştı.

Son dönemlerin popüler projesi Shiba Inu bir zamanlar yavru DOGE olarak gösteriliyordu. Şimdi ise Dogecoin'i geride bırakarak yatırımcılara "boynuz kulağı geçti" dedirtti.

Elon Musk ne paylaşsa çıkıyor! Shiba Inu, Floki Inu, Hamstercoin, DOGE ve annesinin tokeni Radio CacaElon Musk ne paylaşsa çıkıyor! Shiba Inu, Floki Inu, Hamstercoin, DOGE ve annesinin tokeni Radio Caca


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sembol haline gelmişti! Yeni trendSembol haline gelmişti! Yeni trend
PARTNER Kaan Yıldırım'ı kızdıran 'Hadise' sorusu Kaan Yıldırım'ı kızdıran 'Hadise' sorusu
Şaka coinler rekor kırmaya devam ediyorŞaka coinler rekor kırmaya devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Dogecoin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! 31 Aralık'a kadar ücretsiz olacak

Erdoğan imzaladı! 31 Aralık'a kadar ücretsiz olacak

Yabancı uyrukluların 'muz provokasyonu' için harekete geçildi

Yabancı uyrukluların 'muz provokasyonu' için harekete geçildi

TCMB Başkanı'ndan enflasyon açıklaması

TCMB Başkanı'ndan enflasyon açıklaması

Yargıtaydan emsal fazla mesai kararı!

Yargıtaydan emsal fazla mesai kararı!

Yeni emlak vergi düzenlemesi geliyor

Yeni emlak vergi düzenlemesi geliyor

Kriz devam ediyor: Benzinin fiyatı 9 liraya dayandı

Kriz devam ediyor: Benzinin fiyatı 9 liraya dayandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ben olsam bu fiyattan altın almam

Ben olsam bu fiyattan altın almam

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Twitter'in kurucusundan kehanet gibi iddia!

Twitter'in kurucusundan kehanet gibi iddia!

Milyarlarca dolarlık rezerv bulunmuştu! İlk külçe için tarih verdi

Milyarlarca dolarlık rezerv bulunmuştu! İlk külçe için tarih verdi

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.