FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Elon Musk ne paylaşsa çıkıyor! Shiba Inu, Floki Inu, Hamstercoin, DOGE ve annesinin tokeni Radio Caca

Elon Musk ne paylaşsa çıkıyor! Shiba Inu, Floki Inu, Hamstercoin, DOGE ve annesinin tokeni Radio Caca

27.10.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX'in CEO’su Elon Musk’ın köpeğinin cinsinden ilham alınarak hazırlanıp kripto piyasasına sürülen Shiba Inu (SHIB) tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Robinhood kripto para borsasında henüz listelenmeyen coinin ne zaman listeleneceği ise yatırımcıların gündeminden düşmüyor. Öte yandan Musk'ın desteklediği iddia edilen Hamstercoin (HAM), Radio Caca, Floki Inu (FLOKI) yükselişini sürdürüyor.

Elon Musk ne paylaşsa çıkıyor! Shiba Inu, Floki Inu, Hamstercoin, DOGE ve annesinin tokeni Radio Caca

Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk'ın Twitter paylaşımları kripto para borsasında etkisini sürdürüyor. Yükselişine Musk'ın geçtiğimiz haftalarda Twitter'da paylaştığı bir köpek fotoğrafı ile başlayan SHIB, rekor kırmaya devam ediyor. İki haftada iki kat değerlenen coini, Musk'ın desteklediği iddia edilen Hamstercoin, Radio Caca ve Floki Inu takip ediyor.

BİR HAFTADA 2 KAT DEĞERLENDİ

CoinGecko verilerine göre SHIB'in son yedi gün içerisinde neredeyse iki kat değerlendi. Kendi fiyat rekorunu kıran SHIB, piyasa değeri bakımından en büyük on birinci kripto para durumunda. Son 24 saatte SHIB toplam işlem hacmi ise 10,58 milyar doları gördü. Son 24 saatte yüzde 30 değer kazanan Shiba Inu’nun fiyatı bugün erken saatlerde 0,00005722 dolar ile bir rekor seviyeye ulaştı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Musk, elinde hiç SHIB coin bulunmadığını açıklamıştı.

SHIB İÇİN İMZA TOPLUYORLAR

Birçok kripto para borsasında listenen SHIB'in, Robinhood gibi dünyanın en çok tercih edilen borsasında ne zaman listeleneceği ise merak ediliyor.

Yatırımcılar Robinhood'u ikna etmek için Change.org'ta bir imza kampanyası yaparak, 330 bin imza topladı.

floki

FLOKI INU (FLOKI COIN)

Musk'ın etkili olduğu iddia edilen coinlerden birisi de FLOKI oldu. Geçtiğimiz günlerde, "Floki hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna, merakı sebebiyle Bitcoin, Ethereum ve Dogecoinin yanı sıra ilgi duyduğunu söylemekle yetinen Musk'ın FLOKI coin hakkında net olarak düşüncelerinin ne olduğu henüz bilinmiyor.

Floki Inu dünyanın önde gelen borsalarında listelenerek yükselişini sürdürürken, gün içerisinde 0.00052 ile 0.00061 kuruş arasında seyretti.

hamstercoin-758x295

HAMSTER TOKEN

Hamster token, merkezi bulunmayan ve Binance Smart Chain ağı üzerinde çalışan bir kripto para birimi olarak biliniyor. CoinMarketCap üzerinde geçtiğimiz eylül ayından tarihinden itibaren yer almaya başlayan Hamstercoin'e kripto para yatırımcıları kısa sürede ilgi gösterdi. Bu ilginin ana nedeni ise Musk'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Hamstercoin'e dikkat çekmesiydi. Musk konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, paylaşımda Hamstercoin'i desteklediği iddia edildi.

Hamstercoin şu sıralar dünyanın önde gelen kripto para borsalarında henüz listelenmese de oldukça yoğun bir ilgi görüyor.

Geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Gate.io Hamstercoin'i listeleyebileceği sinyalini veren bir paylaşım yaptı.

Hamstercoinin bugünkü fiyatı ise 0.0000002191 kuruş seviyelerinde oldu.

İşte Elon Musk'ın Hamster coin paylaşımı;

RADIO CACA (RACA) TOKEN

Elon Musk’ın annesi Maye Musk tarafından daha da popüler hale getirilmiş bir proje olan Radio Caca (RACA) token için Musk herhangi bir desteğini belirtmedi. Fakat bazı haber kanallarında Musk'ın, annesini desteklediği iddia edildi.

Geçtiğimiz ağustos ayından itibaren birçok borsada listelenen RACA'nın fiyatı bir süredir yatay seyrediyordu. Ekim ayının başından itibaren yükseliş trendinde olan token bugün 0.02237 liradan fiyatlanıyor.

Öte yandan RACA'ya dev kripto para borsası Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao'da destek veriyor.

MUSK'IN GÖZ BEBEĞİ: DOGE

Birçok kipto para piyasasında listelenen DOGE coin bugün 2.28 lira seviyelerinde işlem görüyor. Musk'ın attığı tweetler sonrası bir yükselen bir düşen şaka coin, uzun vadeli yatırımcısına kazandırdı.

Geçtiğimiz günlerde “Dogecoin hedeflere ulaşırsa, bir değişim aracı olarak Lightning Network gibi bir şeyden daha pratik ve verimli olabileceğini düşünüyor musun?” şeklindeki bir soruya Elon Musk, “Olabilir. Bitcoin, düşük bant genişliği ve yüksek gecikme süresinde tasarlandı. Her ikisi de önemli ölçüde gelişmeye devam ederse, ikinci bir katmana ihtiyaç duyulmadığı bir noktaya ulaşacağız” demişti.

Ünlü girişimci takipçilerinden gelen, “Dogecoin ekibi ile yakın zamanda bir konuşmanız oldu mu?” sorusuna, “Yakın zamanda bir temasım olmadı” şeklinde cevap vererek açıklama yaptı.

Dijital Türk Lirası için tarih belli oldu!Dijital Türk Lirası için tarih belli oldu!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomotiv sektörünün yeni kâbusu! Kasım ayında tükeniyorOtomotiv sektörünün yeni kâbusu! Kasım ayında tükeniyor
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
1inch (1INCH) coin nedir, ne kadar?1inch (1INCH) coin nedir, ne kadar?
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Dogecoin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Komandolar 'girilmez' denilen bölgeye girdi

Komandolar 'girilmez' denilen bölgeye girdi

Verdiği oyu açıkladı! Partisine uymadı "Hayır" dedi

Verdiği oyu açıkladı! Partisine uymadı "Hayır" dedi

Benzine 25 kuruşluk indirim!

Benzine 25 kuruşluk indirim!

Erdoğan fiyatları uygun demişti, 3 hafta dayanabildiler!

Erdoğan fiyatları uygun demişti, 3 hafta dayanabildiler!

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Türk şirketine Sırbistan hükûmeti bedava arazi verdi

Türk şirketine Sırbistan hükûmeti bedava arazi verdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Halkbank kurumsal kredi faizlerini düşürdü mü?

Halkbank kurumsal kredi faizlerini düşürdü mü?

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Milyarlarca dolarlık rezerv bulunmuştu! İlk külçe için tarih verdi

Milyarlarca dolarlık rezerv bulunmuştu! İlk külçe için tarih verdi

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.