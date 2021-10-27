Elon Musk ne paylaşsa çıkıyor! Shiba Inu, Floki Inu, Hamstercoin, DOGE ve annesinin tokeni Radio Caca

Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk'ın Twitter paylaşımları kripto para borsasında etkisini sürdürüyor. Yükselişine Musk'ın geçtiğimiz haftalarda Twitter'da paylaştığı bir köpek fotoğrafı ile başlayan SHIB, rekor kırmaya devam ediyor. İki haftada iki kat değerlenen coini, Musk'ın desteklediği iddia edilen Hamstercoin, Radio Caca ve Floki Inu takip ediyor.

BİR HAFTADA 2 KAT DEĞERLENDİ

CoinGecko verilerine göre SHIB'in son yedi gün içerisinde neredeyse iki kat değerlendi. Kendi fiyat rekorunu kıran SHIB, piyasa değeri bakımından en büyük on birinci kripto para durumunda. Son 24 saatte SHIB toplam işlem hacmi ise 10,58 milyar doları gördü. Son 24 saatte yüzde 30 değer kazanan Shiba Inu’nun fiyatı bugün erken saatlerde 0,00005722 dolar ile bir rekor seviyeye ulaştı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Musk, elinde hiç SHIB coin bulunmadığını açıklamıştı.

SHIB İÇİN İMZA TOPLUYORLAR

Birçok kripto para borsasında listenen SHIB'in, Robinhood gibi dünyanın en çok tercih edilen borsasında ne zaman listeleneceği ise merak ediliyor.

Yatırımcılar Robinhood'u ikna etmek için Change.org'ta bir imza kampanyası yaparak, 330 bin imza topladı.

FLOKI INU (FLOKI COIN)

Musk'ın etkili olduğu iddia edilen coinlerden birisi de FLOKI oldu. Geçtiğimiz günlerde, "Floki hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna, merakı sebebiyle Bitcoin, Ethereum ve Dogecoinin yanı sıra ilgi duyduğunu söylemekle yetinen Musk'ın FLOKI coin hakkında net olarak düşüncelerinin ne olduğu henüz bilinmiyor.

Floki Inu dünyanın önde gelen borsalarında listelenerek yükselişini sürdürürken, gün içerisinde 0.00052 ile 0.00061 kuruş arasında seyretti.

HAMSTER TOKEN

Hamster token, merkezi bulunmayan ve Binance Smart Chain ağı üzerinde çalışan bir kripto para birimi olarak biliniyor. CoinMarketCap üzerinde geçtiğimiz eylül ayından tarihinden itibaren yer almaya başlayan Hamstercoin'e kripto para yatırımcıları kısa sürede ilgi gösterdi. Bu ilginin ana nedeni ise Musk'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Hamstercoin'e dikkat çekmesiydi. Musk konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, paylaşımda Hamstercoin'i desteklediği iddia edildi.

Hamstercoin şu sıralar dünyanın önde gelen kripto para borsalarında henüz listelenmese de oldukça yoğun bir ilgi görüyor.

Geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Gate.io Hamstercoin'i listeleyebileceği sinyalini veren bir paylaşım yaptı.

Hamstercoinin bugünkü fiyatı ise 0.0000002191 kuruş seviyelerinde oldu.

İşte Elon Musk'ın Hamster coin paylaşımı;

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( •_•)

/ >???? — Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2021

RADIO CACA (RACA) TOKEN

Elon Musk’ın annesi Maye Musk tarafından daha da popüler hale getirilmiş bir proje olan Radio Caca (RACA) token için Musk herhangi bir desteğini belirtmedi. Fakat bazı haber kanallarında Musk'ın, annesini desteklediği iddia edildi.

Geçtiğimiz ağustos ayından itibaren birçok borsada listelenen RACA'nın fiyatı bir süredir yatay seyrediyordu. Ekim ayının başından itibaren yükseliş trendinde olan token bugün 0.02237 liradan fiyatlanıyor.

Öte yandan RACA'ya dev kripto para borsası Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao'da destek veriyor.

MUSK'IN GÖZ BEBEĞİ: DOGE

Birçok kipto para piyasasında listelenen DOGE coin bugün 2.28 lira seviyelerinde işlem görüyor. Musk'ın attığı tweetler sonrası bir yükselen bir düşen şaka coin, uzun vadeli yatırımcısına kazandırdı.

Geçtiğimiz günlerde “Dogecoin hedeflere ulaşırsa, bir değişim aracı olarak Lightning Network gibi bir şeyden daha pratik ve verimli olabileceğini düşünüyor musun?” şeklindeki bir soruya Elon Musk, “Olabilir. Bitcoin, düşük bant genişliği ve yüksek gecikme süresinde tasarlandı. Her ikisi de önemli ölçüde gelişmeye devam ederse, ikinci bir katmana ihtiyaç duyulmadığı bir noktaya ulaşacağız” demişti.

Ünlü girişimci takipçilerinden gelen, “Dogecoin ekibi ile yakın zamanda bir konuşmanız oldu mu?” sorusuna, “Yakın zamanda bir temasım olmadı” şeklinde cevap vererek açıklama yaptı.



